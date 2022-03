Valioliiga vei Chelsean omistajalta Roman Abramovitshilta seurajohtajuuden

Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitus eväsi Chelsean venäläisomistaja Roman Abramovitshilta oikeuden toimia seuran johtajana.

Britannian hallitus on asettanut Abramovitshin ja kuusi muuta venäläisoligarkkia pakotelistalle. Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvaksi väitetyn Abramovitshin varoja on jäädytetty ja vaikutukset ulottuvat vahvasti Chelsean toimintaan. Nyt myös Valioliiga on hyllyttänyt Abramovitshin.

”Britannian hallituksen pakotteiden jälkeen Valioliigan hallitus on evännyt Roman Abramovitshilta oikeuden toimia Chelsean johtajana. Päätös ei vaikuta seuran mahdollisuuksiin harjoitella ja pelata otteluitaan”, liiga tiedotti.

Abramovitsh on ilmoittanut aikovansa myydä Chelsean, jonka hän on omistanut vuodesta 2003 lähtien. Tietojen mukaan brittihallitus selvittää myyntimahdollisuutta, jolla myynnin tuotot eivät ohjautuisi Abramovitshille.