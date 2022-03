Tamperelainen olympiavoittaja Harri Säteri palasi KHL:stä Suomeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan: ”Jokaisen seurajohto ei ole ollut yhtä positiivinen kuin meillä"

Harri Säteri on kiitollinen SIbir Novosibirskille, jossa hän pelasi kolme kautta.

STT

Olympiavoittaja Harri Säteri on yksi KHL-jääkiekkoliigan suomalaisista, jotka ovat palanneet Ukrainan sodan takia Suomeen.

Hän lähti yhdessä neljän muun KHL-pelaajan kanssa 2. maaliskuuta Ufassa pelatun KHL:n pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelun jälkeen Pietarin kautta Suomeen.

"Ufasta siis lentäen Pietariin ja sieltä autoilla Suomeen. Kenelläkään ei ollut rajalla mitään ongelmia”, Säteri kertoo.

Tampereella asuva Säteri viettää viikkoa myöhemmin lomaa perheensä kanssa. Hän seuraa silti edelleen seuransa Sibir Novosibirskin otteluita Salavat Julajev Ufaa vastaan.

”En ole kovin paljon ollut seuraan tai pelaajiin enää yhteydessä. En osaa sanoa, paljonko he tietävät tänäänkään, miksi minä ja Jyrki Jokipakka lähdimme. ”

Säteri on kiitollinen seuralle, jossa hän pelasi kolme kautta.

”Seurajohto ymmärsi hyvin tilanteemme. Osa muista pelaajista ymmärsi mistä oli kyse, osa varmaankaan ei. He ovat sikäläisten tiedotusvälineiden tietojen varassa.”

Hänellä on sopimus Sibirin kanssa myös kaudesta 2022–23.

”Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, voiko sinne palata ja haluanko edes. Menee varmaan ainakin elokuulle. Mitään sopimuksia muuallekaan en tietenkään voi tehdä.”

Säteri ja 16 muuta KHL:n suomalaispelaajaa juhli 20. helmikuuta olympiakultaa Pekingissä.

Joukkue palasi Helsinkiin seuraavana päivänä ja juhli Olympiastadionilla. Sitten kymmenen heistä palasi seuroihinsa valmistautumaan pudotuspeleihin.

”Kun pari päivää myöhemmin tapahtui se mikä Ukrainassa tapahtui, me suomalaisia tiedotusvälineitä muutenkin seuranneina tiesimme, mistä oli kyse. Pukukopissa asiaa ihmeteltiin eka päivänä, sitten siitä ei enää puhuttu. Vaikenemisen kulttuuri on vahva Venäjällä”, Säteri arvioi.

”Meillä suomalaisilla on Whatsappissa keskusteluryhmä. Kävimme siellä keskusteluja tilanteestamme. Aika pian alkoi kuulla huhuja mahdollisesta rajojen sulkemisesta ja vaikka mistä.”

Kaksi suomalaispelaajaa lähti ennen kuin pudotuspelit alkoivat 1. maaliskuuta. Kahdeksan pelaajaa pelasi 1–2 ottelua ja sitten oli lähtö edessä.

Kuusi pelaajaa jäi jatkamaan pudotuspelejä, heistä Severstal Tsherepovetsin Joonas Nättinen oli ainoa torstaina pelannut.

"En pysty sanomaan, olisivatko nämä pelaajat pystyneet lähtemään myös. Sen verran tiedän, ettei jokaisen seurajohto ole ollut yhtä positiivinen kuin meillä Novosibirskissä”, Säteri muotoilee.

Puhuttiinko KHL:n ja Venäjän ongelmista seurassa tai pelaajien kesken lainkaan?

”Kun kausi oli käynnissä, niin me pelaajat keskityimme pelaamiseen, emmekä puhuneet politiikasta kenenkään kanssa. Minun on mahdoton sanoa, kuinka suosittu esimerkiksi Vladimir Putin on kansan keskuudessa”, Säteri sanoo.