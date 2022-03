Ida Hulkko on Tampereen Vuoden urheilija 2021 – uimari iloitsi: ”Tuntuu, että saa vastinetta kaikelle sille työlle”

Hämeen Urheilugaalassa palkittiin perjantaina menestyneitä urheilijoita ja taustavaikuttajia. Aamulehti näytti palkintogaalan suorana lähetyksenä.

Aamulehti

TaTU Tampereen uimari Ida Hulkko on toista kertaa peräkkäin valittu Tampereen Vuoden urheilijaksi. Hulkko nappasi Tampereen Urheilutoimittajien kerhon perinteikkäässä äänestyksessä ykköspaikan myös vuosi sitten.

Kerho on jakanut tittelin jo vuodesta 1960 alkaen. Hulkon valinta julkistettiin perjantai-iltana Hämeen Urheilugaalassa Tampere-talossa.

Vuonna 2021 Hulkko otti hopeaa 50 metrin rintauinnissa pitkän radan EM-kisoissa Budapestissä. Tokion olympialaisissa hän oli 12:s 100 metrin rintauinnissa. Lyhyen radan EM-uinneissa hän oli neljäs (50 m rintauinti) ja seitsemäs (100 m rintauinti). Vuoden lopulla hän oli lyhyen radan MM-altaassa kuudes 50 metrin rintauinnissa.

Siispä klassinen urheilukysymys: miltä nyt tuntuu?

”Kieltämättä tuntuu tosi hienolta, kun palkitaan jostain. Tuntuu, että saa vastinetta kaikelle sille työlle, mitä olemme yhdessä tiiminä tehneet. En ui palkintojen takia, mutta on hienoa olla osa huikeata urheilijoiden listaa.”

Hulkko on kahdesti peräkkäin dominoinut Tampereen Vuoden urheilija -äänestystä.

”Pitää tietysti olla itsestään ylpeä, mutta en ole yksin tähän pystynyt. Minulla on niin huikea tiimi, että olemme pystyneet toistamaan tällaista tekemään tulosta vuodesta toiseen.”

Hulkko nosti esille valmentajansa Jere Jänneksen ja Lasse Rantalan sekä managerinsa Jari Lamminahon.

Hulkko itse ei päässyt koronahuolien takia osallistumaan Hämeen Urheilugaalaan. Palkinnon hänen puolestaan haki valmentaja Jere Jännes.

TUL:n Tampereen piirin nuorina urheilijoina palkittiin rytmisen voimistelun Anastasia Rogozina (oik.) ja yleisurheilija Emmi Savenius.

Kohti kolmatta titteliä?

Mikäli pandemia suo, Hulkko pääsee altaaseen lauantaina, kun Kalevan uintikeskuksessa kisataan kansalliset kilpailut.

Ne eivät kuitenkaan ole Hulkon kauden päätapahtuma. Vuoteen mahtuu kahdet arvokisat, kun pitkällä radalla kisataan sekä MM- että EM-mitaleista kesä- ja elokuussa.

Eli vuoden kuluttua aiot napata kolmannen Tampereen Vuoden urheilija -tittelin putkeen?

”Tähdätään siihen”, Hulkko nauraa.

Hulkon valmentaja Jere Jännes harmitteli taannoin Aamulehden haastattelussa, että arvokisoja on turhan taajaan, ja mitalit kärsivät inflaation. Myös Hulkko on samalla linjalla.

”Jos ehdit olla maailmanmestari hädin tuskin vuoden, kyllä se vähän syö sitä arvokkuutta. Tietysti urheilijalle on kiva päästä kisaamaan, mutta kisoja tulee ihan riittävästi ja vähemmälläkin pärjäisi.”

Varalan urheiluopiston ja Tampereen Urheiluakatemian jakaman Vuoden valmentaja -tunnustuksen nappasi Maarit Teuronen.

Tampereen Pyrintö voitti viime vuonna yleisurheilun Kalevan maljan. Tamperelaisen urheiluteon palkinnon hakivat Saga Vanninen (kesk. vas.) ja Ella Junnila.

Politikointia

Viime vuonna Hulkolla oli olympialaiset ja kolmet muut arvokisat. Sen lisäksi hän ui kansainvälisessä ISL-liigassa, jonka povataan olevan uinnin tulevaisuutta. Liigassa uimarit pääsevät myös tekemään tiliä.

Tämän vuoden ISL-liigasta Hulkolla ei vielä ole tarkkaa tietoa.

”Tilanne on auki ja pikkaisen on ongelmia sen suhteen. ISL ja kansainvälinen lajiliitto kilpailevat nyt uimareista. ISL-kauden ja arvokisojen kanssa on tulossa vähän päällekkäisyyksiä. Saa nähdä, miten uinnin sisäinen poliittinen tilanne lähtee ratkeamaan.”

Keväällä Hulkko ui myös Helsingin ja Tukholman kansainvälissä uintitapahtumissa.

”Ne toimivat hyvinä näyttökilpailuina arvokisoja ajatellen. Arvokkaita kisastartteja ovat nekin.”

Hitaampi startti

Entä missä iskussa Tampereen tähtiuimari on nyt, kun tilannetta vertaa vaikkapa vuoden takaiseen?”

”Varmaan samoilla paikkeilla kuin vuosi sitten. Pitkän viime kauden jälkeen nyt on ollut tarkoituksellisesti hitaampi startti. Ei ole ollut samanlainen kiire kuin viime vuonna ja olemme pystyneet valmistautumaan aika rauhassa ja hakemaan rentoa fiilistä. Viime vuoden jälkeen joutui kyllä vähän keräilemään itseään ja pitämään lomaa.”

Suosikki ajaa lujaa

Hulkolla itsellään on hienoinen yllätysehdokas Tampereen Vuoden urheilijaksi. Hän on autourheilija eli Ferrari Challenge -luokan maailmanmestari Luka Nurmi.

”Itseäni eniten säväytti nuori autourheilija. Hän on kova lupaus ja tekee kovaa työtä. Minulle nuorten urheilu ja nuorten menestys on tärkeätä.”

Entä kuinka paljon Hulkkoa harmittaa se, että hän on Tampereen Vuoden urheilija, mutta uimarikollega Matti Mattsson on koko valtakunnan?

”Pitää kyllä sanoa, että ei yhtään”, Hulkko nauraa ja jatkaa:

”Matti on jokaisen tittelinsä ehdottomasti ansainnut ja ne tekevät hyvää hänelle ja hänen tiimilleen, mutta myös Suomen uinnille. Olympiapronssi oli sen verran huikea asia. Ei kahta sanaa, etteikö hän olisi Vuoden urheilija -titteliä ansainnut.”

Hämeen Urheilugaalan yleisö viihdytti Tamperteen Pyrinnön cheeleadingin edustusryhmä Blaze. Tai siis osa siitä, sillä kaikki 28 voimistelijaa eivät mahtuneet lavalle.

Paljon tunnustuksia

Hämeen Urheilugaalassa jaettiin perjantai-iltana lukuisia muitakin tunnustuksia. Hämeen Liikunta ja Urheilu nimesi Hämeen vuoden urheilijaksi 2021 Tokion nyrkkeilyn pronssimitalisti Mira Potkosen.

HLU:n elämänurapalkinnon ja Uno-pokaalin saajaksi valittiin Varalan urheiluopiston entinen rehtori Aila Tamminen. Vuoden jäsenseurana palkittiin Hämeenlinnan Uimaseura.

Tampereen Urheilutoimittajien kerho palkitsi Hulkon lisäksi elämäntyöpalkinnolla Leena Mankkisen. Hän on esimerkiksi toiminut Hämeen Liikunnan ja Urheilun varapuheenjohtajana vuosina 1996–2001 ja puheenjohtajana vuosina 2002–2011.

Kauppaneuvos Kalle Kaiharin Tukisäätiö palkitsi Puhalluskukka-elämäntyöpalkinnolla pitkän uran voimistelun parissa tehneen Tiina Koljanderin.

