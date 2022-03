Florida Panthers ja Aleksander Barkov tähtäävät täysosumaan: "On yksi tavoite, joka on kaikilla tiedossa"

"Olemme parantaneet koko ajan viime kaudesta lähtien", NHL:n johtaviin hyökkääjiin kuuluva Barkov sanoo.

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov (keskellä) näkee, että pelissä on aina parannettavaa, vaikka voittoja kertyisi kuinka.

Helsinki/Miami

Florida Panthers kilpailee jääkiekkoliiga NHL:n parhaan runkosarjajoukkueen tittelistä. Tavoitteet yltävät President´s Trophyn saavuttamista korkeammalla. Sen vahvistaa joukkueen kapteeni Aleksander Barkov, jota STT haastatteli helmikuun lopussa ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

”Olemme parantaneet koko ajan viime kaudesta lähtien”, Barkov myhäilee.

Panthersin viime kausi päättyi kirvelevään tappioon paikalliskilpailija Tampa Bay Lightningille.

"Tiedämme, missä voimme parantaa, ja teemme hommia sen eteen”, Barkov kuvaa.

Heti seuraavassa luonnehdinnassaan joukkueesta kapteeni avaa paljon.

"Väliä ei ole, voitammeko (runkosarjassa) pelejä. Aina on parannettavaa”, Barkov kiteyttää.

Keskushyökkääjän palkintokaapin helmiä ovat Leijona-paidassa saavutettu olympiapronssi ja MM-hopea. Mestaruuden valloittamisen suhteen Barkov ei hötkyile.

"Meillä on mahdollisuudet ihan mihin vain. Tällä hetkellä on yksi tavoite ja se on kaikilla tiedossa”, Barkov linjaa.

Akkujen latausta

NHL:n tiiviissä ottelutahdissa on tärkeää, että pelaajien fysiikka pelaa. Samoin merkittävässä osassa on henkinen osuus.

Barkovin velikultamaisuudesta saa käsityksen, kun utelee, miten hän rentoutuu parhaiten.

"Kun en tee mitään”, Barkov aloittaa.

"Ei, itse asiassa pelaan pleikkaria tai jauhan kaverien kanssa koneella jotakin. Kun he menevät Suomessa nukkumaan, jatkan oleilua tai pistäydyn kahvilassa”, hän vakavoituu.

Barkov valikoi harkiten tekemisensä. Kulinaristiset nautinnotkin tulee usein herkuteltua privaatisti.

"Tykkään perinteisestä kotiruuasta. Harvemmin jaksan lähteä ulos. Täällä kyllä riittää paljon hyviä ravintoloita.”

Musiikkilautasensa antia Barkov varioi kirjavasti.

"Uudesta vanhempaan. Rap- ja countrymusiikkiin en ole vielä päässyt sisään, mutta kaikki popista edm-musiikkiin (electronic dance music) toimii”, Barkov nyökyttelee.

Toisen polven ammattijääkiekkoilijan elämästä huokuu tasapaino.

"En oikeastaan katso urheilun lisäksi paljon muuta. Tennis- ja korismatseja tulee seurattua jääkiekon ohella”, Barkov pohtii.

NHL maistuisi Tampereen hallissa

Panthersin päävalmentaja Joel Quenneville irtisanoutui lokakuussa, ja hänen tehtäväänsä nostettiin apuvalmentajista Andrew Brunette.

Sudburyssa Kanadassa syntynyt Brunette väisti paikkakuntaa leimaavan uran kaivoksilla kaukalomenestyksensä ansiosta. Samoin tekivät NHL:ssä nimeä saavuttaneet sudburylaiset Todd Bertuzzi, Randy Carlyle, Mike Foligno ja muut.

"Valmentajahan ei periaatteessa vaihtunut, kaikki pysyi samana. Brunette toki otti vastuun ja me kaikki pidämme hänestä”, Barkov taustoittaa.

Brunette, 48, erottui juniorina pisterohmuna, joka luistelun sijaan häikäisi mailataidoillaan ja pelikäsityksellään. NHL:ään hänet varattiin vasta seitsemännellä kierroksella vuorolla 174, mutta ura poiki 1 110 ottelua ja ylivoima- sekä maalineduspelin erikoismiehelle tehopisteitä 268+465=733.

"Brunette on huikea ihminen ja valmentaja. Hän tietää pelin ja näkee hyvin yksityiskohtia, joita jotkut eivät ehkä edes osaisi ajatella”, Barkov suitsuttaa.

"Hän on hyvä kommunikoimaan ja osaa sytyttää joukkueen. Hyvät sanat eivät lopu kesken hänestä”, Barkov ynnää.

Sen Barkov haaveistaan myöntää, että mikäli mahdollisuus siunaantuisi, niin hän pelaisi mieluusti NHL:ää kotikaupungissaan Tampereella.

"En unohda ikinä sitä Helsingin reissua, kun pääsimme pelaamaan pari peliä. Olisi hienoa päästä taas pelaamaan Suomeen”, Barkov visioi.