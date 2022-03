Aleksandr Ovetshkin nousee NHL:n maalilistalla yhä ylemmäs – ja Vladimir Putin vetää häntä suosiossa alemmas

Venäläispelaajat ovat vihaviestien kohteena. Ukrainalaislähtöinen agentti pyytää viestittäjiä mieluummin lahjoittamaan apua Ukrainaan.

Aleksandr Ovetshkin on ajautunut syvään epäsuosioon Vladimir Putinin tukemisen vuoksi.

Washington Capitalsin supertähti Aleksandr Ovetshkin nousi jaetulle kolmannelle sijalle NHL-jääkiekkoliigan kaikkien aikojen maalintekijätilastossa, kun hän viimeisteli kahdesti Washingtonin voittaessa Calgaryn vieraissa 5–4.

Ovetshkinilla, 36, on 766 NHL-runkosarjamaalia eli yhtä monta kuin tshekkilegenda Jaromir Jagrilla. Edellä tilastossa ovat enää kanadalaiset kiekkoikonit Wayne Gretzky ja Gordie Howe.

”Hän on maalintekijä. Tuo on sitä, mitä hän tekee”, Calgaryn valmentaja Darryl Sutter tiivisti Ovetshkinin Calgary Hockey Now -sivustolle.

Ovetshkin on myös venäläinen. Ja erityisessä valokeilassa Ukrainan sodan takia, koska hän on tullut tunnetuksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin tukijana. Miehenä, joka on julistanut organisoivansa Putinia tukevan liikkeen ja joka Instagram-tilinsä profiilikuvassa poseeraa Putinin kanssa. Ja joka sai buuauksia Calgaryssa ja jota luultavasti odottaa vielä suurempi myrsky torstain vastaisena yönä Suomen aikaa Edmontonissa, jossa asuu enemmän ukrainalaislähtöisiä ihmisiä kuin missään muualla Kanadassa.

Ovetshkin suostui Calgary-pelin jälkeen puhumaan vain pelistä, ei politiikasta. Venäjän hyökkäystä hän kommentoi päivä sen alkamisen jälkeen, mutta sanat olivat varovaisia, vaikka Ovetshkin pyysikin "ei enää sotaa". Putinista Ovetshkin totesi "hän on presidenttini, mutta en ole politiikassa, olen urheilija".

"Heitä syrjitään"

Ovetshkinin sanomiset (tai sanomatta jättämiset) saivat muun muassa entisen NHL-maalivahtisuuruuden Dominik Hasekin jyrähtämään. Hasek haukkui Ovetshkinia kovin sanoin ja vaati, että NHL hyllyttää liigan venäläispelaajien sopimukset. Hasekin mukaan "urheilija ei edusta pelkästään itseään ja seuraansa, vaan myös maataan ja sen arvoja ja toimia".

Venäjän hyökkäys on herättänyt muutenkin tunteita Ovetshkinia ja liigan 40:tä muuta venäläistä kohtaan. NHL:n venäläisistä useita edustava pelaaja-agentti, ukrainalaissyntyinen Dan Milstein kertoi ESPN:lle venäläispelaajien saavan vihamielistä viestiä.

”Heitä (pelaajia) syrjitään, koska he ovat venäläisiä. He saavat uhkauksia”, Milstein sanoi.

”Sen sijaan, että vihaat sosiaalisessa mediassa, lahjoita se, minkä voit – ruokaa, vaatetta, rahaa – tukeaksesi viattomia ukrainalaisia”, Milstein toivoi.

NHL-venäläisistä Nikita Zadorov julisti Instagramissa "Lopettakaa (sota)". Putinin vastustajana tunnettu Artemi Panarin puolestaan pyyhki kaiken Putin-kritiikin Instagramistaan.

”Jääkiekkoilijoilla on perheet kotona (Venäjällä). He ovat huolissaan, molemmin puolin valtamerta”, Milstein totesi venäläiskiekkoilijoiden hankalasta asemasta.

NHL:ssä aikoinaan yli 800 ottelua pelannut ukrainalainen Dmitri Hristitsh puolestaan kuvaili ukrainalaista huolta The Athletic -sivustolle.

”Muu maailma vain seuraa (tilannetta). Tarvitsemme apua, siis todellista apua. Aiotte antaa meidän tulla tapetuksi”, Ukrainassa oleva Hristitsh huokaisi pettyneenä.

"Paaria-luokkaa"

NHL on reagoinut Venäjän hyökkäykseen muun muassa jäädyttämällä kontaktit KHL-liigaan ja pysäyttämällä NHL-pelien näyttämisen Venäjällä. Urheilussa on muuten otettu kovempaakin linjaa Venäjän suhteen, ja Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Johns Hopkins -yliopiston Bolognan laitoksella tutkiva professori Sergei Radtshenko muistuttaa, että vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.

”Venäjällä nämä nähdään epäreiluna maalittamisena (kuten dopingrangaistusten yhteydessä koettiin). Se auttaa (Venäjän) hallintoa syöttämään tarinaa uhrista”, Radtshenko sanoi TSN-kanavalle.

”Pitkällä aikavälillä nämä (rangaistukset) nähdäkseni kuitenkin auttavat. Venäläiset tajuavat, että he ovat kansainvälisesti paaria-luokkaa.”