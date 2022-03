Rantanen katkaisi kahdeksan ottelun maalittoman jaksonsa, Colorado hävisi silti

Barkov tehoili Floridan kellistäessä vieraissa Pittsburghin.

Mikko Rantanen sai vihdoin poikki kauden pisimmän maalittoman putkensa jääkiekon NHL:ssä keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Kahdeksassa edellisessä ottelussa maaleitta jäänyt Rantanen teki maalin ja syötti toisen, kun hänen seuransa Colorado Avalanche kärsi vieraskaukalossa karvaan 3–5-tappion New Jersey Devilsiä vastaan.

Colorado käväisi ottelun toisessa erässä jo 3–0-johdossa, mutta New Jersey kiri kolmen maalin takaa tasoihin ja ohi. Päätöserään lähdettiin tasalukemissa, ja isäntien voittomaalin iski ylivoimalla Nathan Bastian.

Rantanen sai syöttöpisteen avauserän puolivälierissä ketjukaverinsa Nathan MacKinnonin 1–0-maaliin ylivoimalla, ja pääsi laukomaan itse 2–0-osuman muutamaa minuuttia myöhemmin ylivoimalla suoraan MacKinnonin syötöstä. Suomalaisen laukaus upposi maaliin tolpan ja Devils-vahti Nico Dawsin selän kautta.

Rantasella on nyt koossa tältä kaudelta tehot 27+40=67. Hän on suomalaispelaajista NHL:n pistepörssissä parhaimmissa asemissa yhdeksäntenä. Tätä ennen hänen kauden pisin maaliton jaksonsa oli neljän ottelun mittainen.

Colorado jatkaa häviöstä huolimatta länsilohkon ja koko liigan kärkipaikalla.

Barkov jatkoi pistetehtailua

Florida Panthers puolestaan palasi itälohkon kärkeen hakemalla 4–3-vierasvoiton lohkon kärkijoukkueisiin kuuluvaa Pittsburgh Penguinsia vastaan. Panthers-kapteeni Aleksander Barkov kirjasi kaksi syöttöpistettä.

Pittsburgh nousi kahden maalin takaa 2–2-tasalukemiin toisessa erässä, mutta Florida hivuttautui uudelleen kahden maalin johtoon. Supertähti Sidney Crosby toi vielä kotijoukkueen maalin päähän kaksi minuuttia ennen loppua, mutta sen lähemmäs Penguins ei päässyt.

Barkovilla on koossa tehot 26+31=57. Viimeisissä kuudessa pelissä on syntynyt yhteensä 12 pistettä.

Neljä perättäistä voittoa ottanut Florida on itälohkon kärjessä tasapisteissä Carolina Hurricanesin kanssa. Pittsburgh on itälohkossa viidentenä, kuuden pisteen päässä tästä kaksikosta.

Matthewsille hattutemppu

Detroit Red Wings koki kotonaan todellisen nöyryytyksen, kun koko liigan hännänhuippu Arizona Coyotes haki Michiganista 9–2-voiton.

Tappio on yksi Detroitin rumimmista tällä vuosituhannella. Red Wingsin puolustus on vuotanut kotikaukalossa ennenkin tällä kaudella, sillä toissa viikolla Toronto kaatoi Detroitin vieraissa 10–7.

Arizona on ulkona pudotuspelitaistelusta, mutta on päässyt oivaan maalivireeseen. Edellisessä pelissään Coyotes voitti Ottawan 8–5, joten joukkue on rohmunnut kahdessa pelissä nyt 17 maalia.

Detroitia vastaan Arizonan tehomies oli pisteet 2+2 iskenyt Nick Schmaltz.

NHL:n maalipörssiä johtava Auston Matthews oli jälleen hirmuvireessä hänen joukkueensa Toronto Maple Leafsin voittaessa sarjan heikoimpiin joukkueisiin kuuluvan Seattle Krakenin 6–4. Matthews teki hattutempun, ja hänellä on kasassa jo 43 maalia tältä kaudelta.

Itälohkon häntäpään joukkueisiin kuuluva Philadelphia Flyers onnistui yllättämään Vegas Golden Knightsin kotonaan 2–1.