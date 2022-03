Ukrainalla paralympialaisissa menestystä – mutta myös surua ja menetystä

Zhangjiakou

Ukrainan joukkueen tiistaipäivään Pekingin talviparalympialaisissa mahtui peräti yhdeksän mitalia ja kaksi kolmoisvoittoa, mutta myös suurta surua ja huolta. Eräs joukkueen urheilija sai tietää, että hänen isänsä on jäänyt Ukrainaan hyökkäävien venäläisjoukkojen vangiksi.

Ukrainalaiset veivät kaikki mitalit niin naisten pystyluokan ampumahiihdossa kuin näkövammaisten miesten ampumahiihdossa. Naisten kisan voittanut Iryna Bui täytti elinikäisen haaveensa paralympiavoitolla, mutta ajatukset niin hänellä kuin joukkuetovereillakin ovat muualla.

”Olemme täällä (paralympialaisissa) taistelemassa Ukrainan puolesta, Ukrainan kanssa ja Ukrainan kunniaksi”, Bui sanoi.

”Kaikki ajatukseni, sydämeni ja sieluni on perheeni ja lapseni luona. Henkisesti on todella vaikeaa keskittyä kilpailemiseen, nämä ovat erittäin vaikeat kisat minulle”, sanoi puolestaan hopealle sijoittunut Oleksandra Kononova.

Pronssimitalin ottaneen Ljudmyla Liashenkon koti rajujen pommitusten kohteena olevassa Harkovassa tuhoutui maanantaina, ja Ukrainan joukkueen tiedottajan Natalija Haratshin mukaan se sai Liashenkon vetäytymään maastohiihtokisasta. Anastasija Laletina, 19, puolestaan jäi pois tiistain ampumahiihdosta, kun Ukrainasta kantautui huonoja uutisia hänen isästään.

”Hänen isänsä on sotilas Ukrainan asevoimissa, ja isä otettiin vangiksi ja häntä hakattiin. Anastasija on hyvin surullinen eikä hän voinut ottaa osaa kilpailuun”, Haratsh kertoi.

Ukraina on kisojen mitalitaulukossa toisena järjestäjämaa Kiinan jälkeen. Ukrainalla on kuusi kultaa ja kaikkiaan 17 mitalia, Kiinalla on kahdeksan kultaa ja 27 mitalia.