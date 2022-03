Bayern München on haastavassa paikassa Mestarien liigassa, kun vierasmaalisääntö ei enää pelasta – Liverpool pääsee hyvästä asemasta hakemaan jatkopaikkaa

Bayern München ja Liverpool jahtaavat jatkopaikkoja Mestarien liigassa.

Thomas Müllerin edustama Bayern München on haastavassa tilanteessa jalkapallon Mestarien liigan pudotuspelien avauskierroksen toisessa ottelussa: RB Salzburg sai avausosasta 1–1-tasapelin. Kuva viikonlopun Bayer Leverkusen -ottelusta.

STT

Bayern Münchenin lähtökohdat jalkapallon miesten Mestarien liigan tiistain neljännesvälierään ovat selvät. Saksalaisjätti tarvitsee voiton etelärajan takaa Itävallasta vierailulle tulevasta Salzburgista, jotta paikka puolivälieristä irtoaisi 20. kerran Mestarien liigan aikana.

Ensimmäisessä ottelussa Bayern kiri Kingsley Comanin lopun maalilla 1–1-tuloksen, mutta nykysäännöillä vierasmaalista ei ole samanlaista iloa kuin aiemmin.

”Olemme tietoisia vastuustamme, mikä huomenna on panoksena. Mutta katson asiaa siltä kantilta, mitä voimme saavuttaa”, luottopelaaja Thomas Müller ennakoi maanantaina Kicker-lehden mukaan.

Müller on voittanut Mestarien liigan Bayernissa 2013 ja 2020. Voitto Salzburgista veisi askeleen lähemmäs kolmatta mestaruutta.

”Jos pystymme hoitamaan hommamme, tämä voi olla jälleen erittäin hyvä kausi”, 32-vuotias saksalainen sanoi.

Leikkauksesta kuntoutuneen ykkösmaalivahti Manuel Neuerin odotetaan palaavan tolppien väliin, joten myös päävalmentaja Julian Nagelsmann näkee enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, vaikka Salzburg säikäyttikin avausosassa.

”En usko, että putoamme jatkosta, jos vain näytämme oikean suorituskykymme.”

Klopp ei odota turisteja

Liverpool voitti viikonloppuna Valioliigassa West Hamin. Kuvassa Liverpoolin Diego Jota ja West Hamin Aaron Cresswell.

Tiistaina Liverpool puolustaa Interistä vierasviheriöllä hankkimaansa 2–0-karkumatkaa, joka hoitui Roberto Firminon ja Mohamed Salahin toisen jakson täysosumilla.

Päävalmentaja Jürgen Klopp muistutti uutistoimisto AFP:n mukaan asetelman vaarallisuudesta.

”Luulenpa tuon olevan johto, joka on käännetty kaikkein useimmin jalkapallon historiassa. Jos johdat puoliajalla 2–0 ja sinulla joukkue, joka tuumii homman olevan puoliksi tehty, olet jo väärällä polulla.”

”Tämä on kuitenkin paljon parempi tulos, mitä osasin odottaa ennen kuin pelasimme siellä. Peli ei näyttänyt suurimmalta osin siltä, että voittaisimme 2–0. Se oli todella kova, tasainen ja todella vaikea peli pelata. Inter on todella hyvä ja kokenut joukkue. He eivät saavu tänne turisteina.”

Keskiviikkona pelataan ottelut Real Madrid–Paris Saint-Germain (avausosa 0–1) ja Manchester City–Sporting (5–0).

Mestarien liigan neljännesvälierien toisia osaotteluita tiistaina ja keskiviikkona C Morelta kello 22.