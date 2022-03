Korona riivaa Pyrintöä Korisliigan huipennuksen lähestyessä – ”Olosuhteet ovat kovat”

Pyrintö on miesten Korisliigan ylemmässä jatkosarjassa kuudes. Puolivälierävastustajaksi on kolme vaihtoehtoa.

Tampereen Pyrinnön kevät on alkanut päät painuksissa. Koronavirus jyllää punavalkoisissa, mikä on näkynyt odotetun karusti miesten Korisliigan parketeilla.

Pyrintö on hävinnyt viimeisestä kuudesta ottelustaan viisi. Ainoa voitto irtosi viime tiistaina, kun ylivoimainen mestarisuosikki Kauhajoen Karhubasket joutui antamaan 40–0-luovutusvoiton Pyrinnölle omien koronatapaustensa vuoksi. Perjantaina Kouvolassa Pyrinnön bensa loppui nopeasti, kun Kouvot kaasutti 120–83 (56–40) -voittoon.

Kouvot on ollut Korisliiga-kauden sensaatio. Valmentajavelho Jyri Lehtonen kasasi Kouvolaan atleettisen, aktiivisen ja ahkeran nipun vähin euroin, eivätkä edes tähtipelaajien Deshon Taylorin ja Amir Hintonin lähdöt kesken kauden ole saaneet sarjakakkosen menoa taantumaan.

Perjantaina Kouvot heitti upealla tarkkuudella, Pyrinnön vaihtava ja parhaimmillaan erittäin aktiivinen puolustus oli kaukana huipputasostaan. Pyrinnön neljä poissaoloa (Devante Foster, Tomas Pihlajamäki, Valtteri Leppänen ja Panu Peltokangas) kirpaisevat Pyrintöä valtavasti juuri puolustuksessa.

”Kouvot oli pirun hyvä. Pärjäsimme alussa, kun laitoimme itsekin palloa kukkaroon, mutta puolustuksessa emme olleet alusta alkaen riittävän hyviä. Ei meillä ollut palaakaan”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen ruoti.

”Puolustuksessa poissaolot näkyvät eniten. Foster on hyvä sisäpuolustaja, levypallopelaaja ja heitontorjuja. Pihlajamäen juttu on, että hän pystyy puolustamaan kaikkia kaarella hullunkiilto silmissään. Leppänen on solidein puolustajamme, joka ei tee koskaan virheitä.”

Samaan aikaan hyökkäyspäässä vajaalukuinen Pyrintö jää liialti Ike Smithin (perjantaina 33 pistettä) ja Osku Heinosen (15) ratkaisujen varaan. Kouvot onnistui kotisalissaan verrattain laajemmalla rintamalla.

Pyrinnön poissaolijoiden paluuaikataulu on vielä auki.

”Valtaosa poissaoloista johtuu tästä maailmallemme tyypillisestä taudista, joten on mahdollista, että kaikki ovat palanneet ensi viikolla, mutta varmaa se ei ole”, Sopanen luonnehti.

”Olosuhteet ovat kovat. Olemme aika monta viikkoa vetäneet pahasti vajaamiehisinä ja vaikka se sivussa oleva mies vaihtuu, se ei paljoa auta. Emme ole kyenneet treenaamaan, kuten olisimme halunneet.”

Pyrintö on varmasti ylemmän jatkosarjan jälkeen kuudentena. Se kohtaa puolivälierissä sarjakolmosen, joka voi olla Kouvot, Salon Vilpas tai alavireisen kauden pelannut Helsinki Seagulls. Vilpas, tämänhetkinen sarjakolmonen, on todennäköisin vastustaja. Pyrintö on pelannut salolaisia vastaan tällä kaudella hyvin, mutta on syytä muistuttaa, että Vilpas on erinomaisessa kevätvireessä.

Hallitseva mestari on voittanut viimeisestä 11 pelistään peräti yhdeksän, mukaan lukien kahdesti Karhubasketin.

”Meille vastustajallamme ei ole väliä. Olemme voittaneet jokaisen joukkueen tällä kaudella. Emme pelkää ketään. Voitimme jopa äskettäin Karhubasketin ylivoimaisesti 40 pisteellä”, Sopanen murjaisi.

Pyrintö kohtaa ylemmän jatkosarjan viimeisessä ottelussaan ensi viikon keskiviikkona Pyynikillä juuri Vilppaan.