Säteri ja Jokipakka pelasivat viimeisten kolmen kauden ajan Sibir Novosibirskissä.

Maalivahti Harri Säteri ja puolustaja Jyrki Jokipakka jättivät jääkiekon KHL:n pudotuspelit kesken ja kertoivat päätöksensä taustoista Sibir Novosibirskin joukkue­tovereilleen ennen lähtöään Venäjältä kohti Suomea.

Kumpikin vältti puhumasta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Molemmat viittasivat vain nykyiseen maailmantilanteeseen.

Säteri valitteli tilannetta, mutta sanoi perheen menevän kaiken muun edelle.

”Kuten kaikki tietävät, olemme päättäneet lähteä kotiin. Kukaan ei pidä tästä, me emme pidä tästä. Olisimme halunneet taistella yhdessä kanssanne pudotuspeleissä loppuun asti”, Säteri kertoi Sibirin videoimassa tapahtumassa.

”Tässä tilanteessa meidän on kuitenkin ajateltava myös perheitämme. He ovat peloissaan kotona. Vihaan tätä, en haluaisi lähteä kotiin."

”Tämä on hieno joukkue. Haluaisin taistella kanssanne loppuun asti, mutta perhe menee totta kai kaiken edelle. Toivotan onnea pudotus­peleissä ja haluan kiittää teitä näistä vuosista. Toivottavasti näemme joskus tulevaisuudessa.”

Säterin tavoin kolme kautta Sibiriä edustanut Jokipakka allekirjoitti joukkue­toverinsa sanat.

”’Hapa’ sanoikin tuossa jo aika lailla kaiken, mitä itsekin ajattelen tilanteesta ja miksi minäkin lähden”, Jokipakka sanoi.

”Haluan vain kiittää kaikkia. Tämä on ollut hienoa aikaa ja olen saanut paljon ystäviä. Haluaisin pelata ja taistella pudotuspeleissä, mutta tilanne on tällä hetkellä se mikä on. Meille jää kuitenkin kaikki yhteiset muistot näiden vuosien ajalta. Toivon kaikkea parasta teille.”

Valtaosa suomalaisista on lähtenyt

Säterin ja Jokipakan lisäksi viime päivinä on uutisoitu monien muidenkin suomalaispelaajien lähdöstä Venäjältä.

KHL-joukkueensa ovat viimeisimpinä jättäneet Neftehimik Nizhnekamskin maalivahti Frans Tuohimaa sekä Avangard Omskin puolustaja Ville Pokka ja Oliwer Kaski.

Perjantaina uutisoitiin, että Venäjältä poistuvat Salavat Julajev Ufassa pelanneet Juha Metsola, Teemu Hartikainen ja Sakari Manninen sekä Metallurgissa pelannut Jussi Olkinuora.

Ufassa pelannut Markus Granlund oli jo aiemmin lähtenyt maasta pelaamatta lainkaan pudotuspeleissä. Ufan valmentaja Tomi Lämsä jatkaa joukkueen valmentamista.