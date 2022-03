Patrik Laineen kova maalivire sai jatkoa, mutta Arvidssonin hattutemppu koitui Columbuksen kohtaloksi

Carolinan Teräväinen ja Aho olivat rakentamassa joukkueensa voittomaalia jatkoajalla.

Columbus

Jääkiekon NHL:ssä Patrik Laineen kova maalivire sai jatkoa Columbus Blue Jacketsin kohdatessa Los Angeles Kingsin. Suomalaisonnistuminen ei kuitenkaan riittänyt siivittämään isäntiä voittoon, vaan kohtaloksi koitui Los Angelesin ruotsalaishyökkääjä Viktor Arvidsson hattutemppuineen.

Arvidsson avasi ottelun maalitilin toisessa erässä. Laine tasoitti tilanteen pian tämän jälkeen ja joukkuetoverit ottivat mallia. Columbus iski kaikki kolme maaliaan minuutin sisään.

Päätöserässä Kings kuitenkin kavensi ja Arvidsson iski toisella maalillaan ottelun jatkoajalle. Ruotsalainen teki kolmannen ja ratkaisevan 4–3-maalinsa, kun jatkoaikaa oli takana neljä minuuttia.

Dallasin Robertsonkin ylsi hattutemppuun

Hattutemppuun ylsi myös Dallas Starsin Jason Robertson, joka iski Arvidssonin tavoin ottelun kolmannen maalinsa jatkoajalla ja sinetöi joukkueensa voiton niin ikään 4–3-maalilla. Dallas otti vierasvoiton Winnipeg Jetsistä, jonka kovin maalintekijä oli kaksi maalia iskenyt Paul Stastny.

Kolmen maalin rajaa hamuiltiin myös Buffalo Sabresin ja Minnesota Wildin sekä Carolina Hurricanesin ja Pittsburgh Penguinsin kohtaamisissa. Kovassa iskussa olleet Jordan Staal, Kirill Kaprizov ja Jeff Skinner joutuivat kuitenkin Stastnyn tavoin tyytymään kukin kahteen onnistumiseen.

Buffalo vei kotikaukalossaan Minnesotasta voiton maalein 5–4. Ottelun kovimmat tehopisteet kartutti vierasjoukkueen Kaprizov, joka avitti kahden oman onnistumisensa lisäksi joukkueensa avausmaalissa, joka oli Ryan Hartmanin käsialaa.

Buffalon Skinner oli isäntien kovin maalintekijä ja iski omat maalinsa vajaat kaksi ja puoli minuuttia erillä toisistaan.

Minnesotan maalilla ahkeroi suomalaisveskari Kaapo Kähkönen, jonka maalia kohden lauottiin 37 kertaa. Suomalainen torjui 33 laukausta.

Raanta torjui 22 kertaa Carolinan maalilla

Pohjois-Carolinan Raleigh'ssa kotijoukkue Hurricanes nappasi voiton pennsylvanialaisvieraistaan maalein 3–2.

Pittsburghin onnistui karata 2–0-johtoon ottelun avauserässä, mutta Carolinan Staal kavensi ensin toisessa erässä ja siivitti joukkueet jatkoajalle päätöserän puolivälissä tekemällään maalilla.

Loppulukemat sinetöi jatkoajalla Carolinan Andrei Svetshnikov suomalaisavustuksella. Voittolaukausta olivat syöttämässä sekä Teuvo Teräväinen että Sebastian Aho.

Carolinan maalia vartioi koko ottelun ajan Antti Raanta, joka torjui 22 laukausta 24:stä.

New Yorkissa kotijoukkue Rangers vei voiton naapuriosavaltiosta vierailulle tulleesta New Jersey Devilsistä. Maalin erään tehnyt New York nappasi voiton luvuin 3–1.

Itärannikolla oteltiin myös Floridassa, missä isäntäjoukkue Tampa Bay Lightning otti niin ikään 3–1-kotivoiton. Isännät kaatoivat vieraissa olleen Detroit Red Wingsin.