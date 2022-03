Väsynyt VaLePa hävisi kotonaan: ”Pelasimme huonosti”

VaLePa pystyi voittamaan kotikentällään vain toisen erän loimaalaisilta.

VaLePa koki perjantaina ensimmäisen kotitappionsa tämän kauden lentopalloliigassa, kun Hurrikaani-Loimaa haki kolme pistettä. Hurrikaani voitti erin 3–1 (25–18, 23-25, 25–22, 25–22).

”Pelasimme huonosti. Osin se johtui väsymyksestä, osin siitä ettei pelattu niin kuin oli sovittu”, manaili VaLePan valmentaja Janne Kangaskokko.

Suurin ero oli hakkuripelissä. Antti Ropponen teki Hurrikaanille 26 pistettä 58 prosentin tehoilla, kun VaLePan Alberto Cavasin teki 16 pistettä 43 prosentin tehoilla.

Toki VaLePan tehokkaimmat olivat tuttuun tyyliin yleispelaajat, Sakari Mäkinen teki 20 ja Jiri Hänninen 19 pistettä.

”Kyllä meillä on vielä sen verran pelaajia käytössä, ettei tarvitse turvautua peruutuksiin. Lauantai on lepopäivä ja tutkitaan vähän miten Akaa on pelannut ja mietitään taktisia kuvioita sunnuntain peliin”, Kangaskokko sanoi.

VaLePa voitti vain toisen erän. Tappion myötä sen mahdollisuudet runkosarjan voittoon alkavat olla teoriassakin heikot. Liigakärki Savo Volleyn seuraava ottelu siirrettiin, koska Perungan Pojat ei saa kokoonpanoa kasaan. Jo torstaina PerPo pelasi minimimäärällä pelaajia.

VaLePan kokoonpanosta puuttui yhä keskipelaaja Mikko Karjarinta.

”Ensi viikolla on kuvaus minkä jälkeen tiedetään enemmän siitä milloin hän voisi aloittaa täysipainoisen harjoittelun”, Kangaskokko sanoi.

Ykköspassari Mikko Esko kävi vain syöttövaihdoissa. Joel Laakso sai vastuuta.

”Kuorma on ollut kova ja pitää kierrättää”, Kangaskokko selvitti.