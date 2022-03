Tapparan ja Röglen finaalivääntö oli parasta mahdollista mainosta Mestarien liigalle – kirvesrintojen menestykseen on kaksi syytä

Olen itse ollut yksi Mestarien liigan epäilijöistä, mutta läntisen Euroopan kiekkokilpailu alkaa löytää uomiaan.

Aamulehti, Ängelholm

Rögle BK:n ja Tapparan tiistainen finaalikamppailu oli parasta mahdollista mainosta jääkiekon Mestarien liigalle. Ottelussa oli vauhtia, taitoa, kamppailua, selkeä tuomarilinja, erinomaisia yksilöitä... Kaiken kruunasi Ängelholmin areenan kuuluisa kotiyleisö, joka huusi läpi illan omiaan kannustaen ja Tapparaa sekä raitapaitoja prässäten.

Oli sittenkin Mestarien liigan onni, että finaali pelattiin Ängelholmissa, eikä finaalia itselleen hakeneessa Nokia-areenassa. Nokia-areena on halleista kirkkaasti hienompi, mutta pienemmässä Ängelholmin areenassa on aivan eri luokan tunnelma, joka varmasti välittyi kotikatsomoihinkin asti Ruotsista.

Olen itse ollut yksi Mestarien liigan epäilijöistä, mutta läntisen Euroopan kiekkokilpailu alkaa löytää uomiaan. Erilaiset peli- ja katsomokulttuurit luovat kiinnostavia tapahtumia, minkä lisäksi niiden urheilullinen taso on erittäin korkealla. Tiistain finaali ei jättänyt kylmäksi ketään.

Tapparalle kauden 2021–22 taival Mestarien liigassa oli historiallinen, sillä kirvesrinnat eivät olleet aiemmin päässeet kilpailussa kahdeksan parhaan joukkoon. Nyt tuli sitten hopeaa. Miksi menestystä juuri nyt?

Kerrasta poikki -pudotuspelimallilla sattuman rooli on aina iso. Lisäksi hakisin toiseksi merkittäväksi syyksi Tapparan ylivoimaisesti parhaalle Mestarien liigan kaudelle seuraavaa asiaa: Tappara pelaa nyt paremmin kuin se on kertaakaan pelannut sitten viimeisimmän mestaruuskautensa 2016–17. Tappara on ollut vahva läpi kauden ja ansainnut Mestarien liigan voittokulkunsa. Syksylläkin, kun Tapparalla oli vaikeinta, juuri Mestarien liigan otteet pitivät kirvesrintojen mielet virkeinä.

Finaalissa Rögle BK:ta vastaan ottelu kulki pitkälti Tapparan pelikirjan mukaan. Kirvesrinnat kestivät kotijoukkueen alkukiihdytyksen vain maalin takaa-ajoasemalla, minkä jälkeen peli alkoi hitaasti siirtyä vieraiden suuntaan. Maalintekokilpailussa kuitenkin Tappara taipui Daniel Zaarille.

Kotoiseen miesten jääkiekkoliigaan finaalitappio tuonee Tapparalle lisäoppia kevääseen. Otto Leskisen ja Veli-Matti Savinaisen hankkinut Tappara on kovan kilpavarustelun jälkeenkin liigan pienoinen mestarisuosikki.