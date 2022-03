Kevään MM-jääkiekon osalta moni asia on vielä levällään: Helsingin otteluiden kohtalo auki

IIHF on valmis koventamaan "kohdistuksiaan Venäjään ja Valko-Venäjään".

STT, Helsinki

Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) hallituksen suomalaisjäsenen Heikki Hietasen mukaan koko hallitus oli päätöksen takana, kun IIHF päätti estää Venäjän ja Valko-Venäjän osallistumisen toukokuussa Suomessa pelattaviin MM-kilpailuihin.

IIHF tiedotti ratkaisusta myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa ja sulki Venäjän sekä Valko-Venäjän toistaiseksi kilpailutoiminnastaan, joten pääsyä ei ole useisiin muihinkaan arvokilpailuihin.

Hietanen on myös MM-kotikisojen pääsihteeri, joten edessä on työntäyteiset kuukaudet. Moni asia on levällään ja pitäisi hoitaa kuntoon, ennen kuin kiekko putoaa jäähän Helsingissä ja Tampereella.

Jo pelkästään tyhjiksi jääneiden Venäjän ja Valko-Venäjän paikkojen täyttäminen on iso prosessi, kun kahden joukkueen tilalle nostaminen vaikuttaa kaikkiin alempiin MM-kilpailujen sarjatasoihin.

"Asia on siirretty IIHF:n kilpailukomiteaan. Kilpailukomitea tekee asiasta esityksen hallitukselle mahdollisimman pian tietenkin, koska aikataulu on tiukka ja turnauksia pelataan tiukkaan tahtiin”, Hietanen kertoi tiistaina puhelimitse STT:lle.

"Helsinki on toinen asia"

Suomen jääkiekkoliitto tiedotti jo viime viikolla, että se poistaa venäläisten omistamasta Helsingin areenasta Leijonien mestaruusviirit ja pelipaidat.

Hietanen ei suostu spekuloimaan sillä, mihin areenassa pelattavaksi tarkoitetut ottelut mahdollisesti siirretään.

Suomi pelaa alkusarjansa Tampereella, missä Valko-Venäjänkin piti pelata. Venäjän piti pelata Helsingissä.

Onko lipunostaneilta tullut yhteydenottoja?

"Ei ole. Olemme informoineet lipunostajia, että tilannetta selvitellään ja palaamme tähän, kun tiedämme, mitä joukkueita on mukana. Tulemme informoimaan lipunostajia. Suomi–Valko-Venäjä voi muuttua mielenkiintoisemmaksi peliksi, mutta Helsinki on toinen asia”, Hietanen viittasi Venäjältä jääneeseen aukkoon.

Nuorten MM-kilpailujen järjestämisestä ei ole puhuttu

IIHF:n hallitus otti Venäjältä pois tulevan vuodenvaihteen alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen isännyyden. Onko Suomi ilmaissut kiinnostuksensa tähän, kun kokemusta kisajärjestelyistä on?

"Ei tällaisista asioista ole puhuttu. Viiden-kuuden päivän aikana on tapahtunut niin paljon. IIHF käy keskusteluja mahdollisten kandidaattien kanssa”, Hietanen sanoi.

Ensi vuonna miesten MM-mitalit pitäisi ratkaista Venäjällä. Hyökkäyssotaa käyvältä maalta ei ole siis vielä viety kaikkia kisoja.

Keskusteltiinko ensi vuoden MM-kilpailuista IIHF:n hallituksen maanantaisessa kokouksessa?

"Totta kai asiasta keskusteltiin, mutta tällä hetkellä päädyttiin tähän ratkaisuun. Kuten tiedotteessa jo ilmeni, voimme tietenkin vielä jatkaa ja koventaa kohdistuksia Venäjän ja Valko-Venäjän suuntaan”, Hietanen alleviivasi.