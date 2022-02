Kalle Rovanperän etumatka Elfyn Evansiin on 8,3 sekuntia ennen Ruotsin MM-rallin neljää viimeistä erikoiskoetta.

Suomalaiskuljettaja Kalle Rovanperä tavoittelee Ruotsin rallissa tosissaan uransa kolmatta MM-rallin voittoa.

Rovanperä, 21, johtaa Toyotallaan lauantain jälkeen Uumajan alueella ajettavaa rallia. Toyota-kuljettajan etumatka tallikaveriinsa Elfyn Evansiin on 8,3 sekuntia.

”Yrityksen pitäisi olla aina sataprosenttista, mutta nyt se oli 110 prosenttia”, Rovanperä kommentoi illan viimeisen ajosuorituksen jälkeen WRC.comin mukaan.

Kisassa kolmantena on Hyundain Thierry Neuville, joka on Rovanperästä jäljessä 21,7 sekuntia. Neljäntenä päätöspäivään lähtee Toyotan toinen suomalaiskuski Esapekka Lappi, joka on Neuvillesta jäljessä vain noin neljä sekuntia.

Sunnuntaina jäljellä on vielä neljä erikoiskoetta.

Vielä lauantain viimeisen erikoiskokeen viimeisessä mutkassa nähtiin draamaa.

Tiukassa oikealle kääntyvässä kurvissa Toyota-kuljettajista Evans ajoi ensin mutkan kunnolla pitkäksi, mutta britti pystyi ryömimään penkan päällä maaliin.

Evans onnistui kaiken lisäksi vielä osumaan johonkin, sillä maalialueelta sammui välittömästi valot. Hänen jälkeensä paikalle saapui seuraavaksi hänen tallikaverinsa Rovanperä, joka hänkin tuli mutkan läpi penkkoja kolistellen.

Toyota-kaksikko vaikutti selvinneen hurjasteluistaan säikähdyksellä.