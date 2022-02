Rovanperä ohitti Neuvillen ja nousi niukasti Ruotsin MM-rallin kärkeen

Uumaja

Suomen Kalle Rovanperä nousi Ruotsin MM-rallin kärkeen lauantain kisapäivän avanneella kahdeksannella erikoiskokeella. Toyota-kuski Rovanperä sijoittui erikoiskokeella kolmanneksi ja nousi kisan kärkipaikalle ohi Hyundain Thierry Neuvillen.

Rovanperän johto belgialaiseen Neuvilleen on vain 0,7 sekuntia.

Reilun 10 kilometrin erikoiskokeen kärkipaikan otti Toyotan Elfyn Evans, josta Suomen Esapekka Lappi jäi 0,4 sekuntia ja Rovanperä 1,7 sekuntia. Neuville oli kuudes 6,7 sekuntia Evansista jääneenä.

”Ajaminen oli erittäin hankalaa, varsinkin kapeissa kohdissa. Monet ajolinjat ovat melko sotkuisia, koska kaikki kuskit koskettavat penkkoja”, Rovanperä summasi WRC:n verkkosivuilla.

Rallin voittotaistelu on tiukka, sillä kolmantena oleva Evans on Rovanperää 1,4 sekuntia jäljessä. Toyotaa kyydittävän Lapin ero Rovanperään on 3,2 sekuntia.

Lauantaina ajetaan vielä viisi erikoiskoetta. Päivän erikoiskokeista kaksi on peruttu.