Putinin tukijana tunnettu NHL:n venäläistähti Ovetshkin vetoaa: "Ei enää sotaa"

Washington

Jääkiekon NHL-liigan suurimpiin tähtiin lukeutuva Washington Capitalsin venäläiskapteeni Aleksandr Ovetshkin on vuosien mittaan tullut tunnetuksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin tukijana. Perjantaina Ovetshkin, 36, otti ensimmäistä kertaa kantaa julkisesti kantaa Putinin torstaina aloittamaan hyökkäykseen Ukrainaa vastaan.

"Tilanne on vaikea. Minulla on perhe Venäjällä, ja tilanne on pelottava. Mutta emme voi tehdä mitään, meidän on vain toivottava tämän loppuvan pian ja kaikki on jälleen kunnossa”, Ovetshkin sanoi medialle The Athletic -sivuston mukaan.

"Ei enää sotaa, olkaa niin hyvät. Ei ole väliä ketkä ovat sodassa – Venäjä, Ukraina, eri maat – meidän on elettävä rauhassa ja upeassa maailmassa.”

Athleticin mukaan Ovetshkin on sosiaalisessa mediassa muun muassa julistanut organisoivansa Putinia tukevan liikkeen, ja Ovetshkinilla on Instagram-tilinsä profiilikuvana kuva, jossa hän poseeraa Putinin kanssa. Putin antoi Ovetshkinille vuonna 2016 häälahjaksi teeastiaston, ja Putinin onnittelusähke luettiin häissä.

Ovetshkinilta kysyttiin perjantaina, tukeeko hän Putinia tämän johtaessa hyökkäystä Ukrainaan.

"No, hän on presidenttini. Mutta en ole politiikassa, olen urheilija ja kuten sanoin, toivon, että kaikki loppuu pian. Tilanne on vaikea, molemmille osapuolille. Toivon vain, että se loppuu. En ole hallitsemassa tätä tilannetta.”