Useiden medioiden mukaan Mestarien liigan loppuottelu vedetään Pietarista

Puolan, Tshekin ja Ruotsin jalkapalloliitot vaativat Fifaa vetämään MM-jatkokarsintaottelut Venäjältä.

Mestarein liigan loppuottelun on tarkoitus pelata toukokuussa Pietarissa kaasuyhtiö Gazpromin nimeä kantavalla areenalla.

Helsinki/Pariisi

Euroopan jalkapalloliitto Uefa vetää jalkapalloilun Mestarien liigan loppuottelun pois Pietarista, uutisoi BBC useiden muiden medioiden tavoin. Uutisten mukaan päätös vahvistetaan perjantaina pidettävässä Uefan kokouksessa, joka alkaa kello 11 Suomen aikaa.

Venäjän ja Pietarin finaali-isännyys on herättänyt viime aikoina laajaa kritiikkiä. Uefa reagoi tilanteeseen sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan torstaina.

Mestarien liigan finaali on tarkoitus järjestää Pietarissa 28. toukokuuta venäläisen maakaasu- ja öljykonserni Gazpromin nimeä kantavalla stadionilla. Gazprom on myös yksi Uefan pääyhteistyökumppaneista.

Muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi aiemmin tällä viikolla, että finaalin järjestäminen Venäjällä on "täysin mahdotonta", jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

"Lähes mahdoton ajatus"

Puolan, Tshekin ja Ruotsin jalkapalloliitot julkaisivat yhteisen kannanoton, jossa ne vaativat Kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa vetämään MM-jatkokarsintaottelut pois Venäjältä. Venäjällä on määrä pelata maaliskuussa myös ainakin yksi jalkapallon miesten MM-jatkokarsintaottelu. Venäjä kohtaa 24. maaliskuuta jatkokarsinnassa Puolan, ja voitolla se isännöi ratkaisevassa karsintavaiheessa 29. maaliskuuta Ruotsia tai Tshekkiä.

Ruotsin jalkapalloliiton puheenjohtaja Karl-Erik Nilsson kommentoi Venäjällä pelaamista "lähes mahdottomaksi ajatukseksi".

”Päällimmäiset ajatuksemme menevät ystävillemme ja tutuillemme Ukrainassa, jotka ovat heränneet helvettiin aamulla ja tapahtumiin, joita eivät olisi uskoneet joutuvansa kokemaan. Siihen verrattuna jalkapallo on vähämerkityksistä. Mutta meillä on kysymys ratkaistavana ja juuri tänään on itsestäänselvää, että tuntuisi lähes mahdottomalta ajatukselta pelata muutaman viikon kuluttua ottelu Venäjällä”, Nilsson sanoi.

