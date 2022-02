Hiihtoliitto odottaa FISin linjausta Venäjän maailmancup-kilpailuista "viimeistään viikonloppuna"

Helsinki

Suomen Hiihtoliitto odottaa Kansainvälisen hiihtoliiton FISin linjausta Venäjällä maaliskuussa järjestettävistä maastohiihdon ja mäkihypyn maailmancupin kilpailuista.

”On hyvin tärkeää, että saamme FISin näkemyksen asiasta. Olemme käyneet FISin pääsihteerin Michel Vionin kanssa keskustelua. Toivomme, että mahdollisimman pian saamme sieltä päätöksiä ja linjauksia, ja niiden jälkeen teemme Suomen Hiihtoliiton johtokunnassa viralliset päätökset, Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi sanoi STT:lle.

”Uskon, että viimeistään viikonlopun aikana saamme päätöksiä FISistä, parin kolmen päivän kuluessa.”

Maastohiihdon maailmancupin päätöskilpailut on tarkoitus järjestää Venäjän Tjumenissa 18.–20. maaliskuuta. Naisten mäkihypyn maailmancupin kilpailut on merkitty kalenterissa Venäjän Nizhni Tagiliin samoille päivämäärille, ja cupin on määrä huipentua Tshaikovskiin 25.–27. maaliskuuta.

Suomen Jääpalloliitto ilmoitti torstaina vetäytyvänsä Venäjällä järjestettävistä jääpallon miesten MM-kisoista sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan torstaiaamuna.

FIS kertoi torstaina Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, että ensi viikonlopun skicrossin ja freestylen hyppyjen maailmancup-kilpailut järjestetään Venäjällä suunnitellusti. Skicrossissa kilpaillaan Sunny Valleyssa, Tsheljabinskin lähistöllä, ja freestylessä Jaroslavlissa.

”Kilpailujen osanottajat matkustivat Venäjälle suoraan Pekingistä (olympialaisista), selvästi ennen Venäjän ja Ukrainan tilanteen kehittymistä. Juuri nyt konflikti ei vaikuta kisapaikkoihin. FIS seuraa tilannetta eri osapuolten kanssa kisaosallistujien turvallisuuden takaamiseksi”, FIS viestitti SVT:lle.

Skicrossin ja freestylen kilpailuissa ei ole mukana suomalaisia.