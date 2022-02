Pirkkalalaisen Janne Fermin ralliura vaikutti olevan ohi talvella 2020 – nyt hänen naurunsa raikaa Ruotsin MM-rallissa Esapekka Lapin parina: ”Siitä tuli hemmetin hieno vuosi”

Pirkkalalaisen Janne Fermin MM-ralliura jatkui uuteen kauteen. Vielä Monzassa joulukuussa 2020 näytti käyvän toisin.

Janne Ferm on valmistautunut Uumajassa perjantaina alkavaan Ruotsin MM-ralliin yhdessä parinsa Esapekka Lapin kanssa.

Uumaja

Kartanlukija Janne Ferm nauttii työstään rallin MM-sarjan näköalapaikalla. Työt Esapekka Lapin vierellä vievät pirkkalalaista jälleen kerran ympäri maailman, vaikka kilpailujen tarkka lukumäärä on toistaiseksi vielä auki.

Tuttu iloisuus ja puheensorina raikuvat Toyotan huoltoalueella Ruotsin Uumajassa. Hyvä tunnelma on suorastaan tarttuva. Äänekkäin naurun remakka kuuluu luonnollisesti Fermille, 41, joka on ykköskuljettajansa kanssa tehnyt paluun suomalaistiimiin. Tuttu parivaljakko on saanut kaikesta päätellen lämpimän vastaanoton.