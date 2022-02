KooVeen naiset nousivat SaiPan kanssa tasoihin Veera Vileniuksen hattutempulla

Hyökkääjä Veera Vilenius säästi kauden 2021–2022 ensimmäisen hattutemppunsa tärkeään iltaan, sillä tappiolla KooVeen naisten kausi olisi ollut katkolla jo ensi keskiviikkona Lappeenrannassa.

Mutta nyt kaikki on taas auki ja voitot SaiPan kanssa tasan 1–1. Insinööriksi opiskeleva Vilenius teki maalin jokaisessa erässä ja loput kaksi maalia teki ketjukaverit. Vileniuksen saldo oli 3+2=5.

”Meillä on huikea ketju, mikäs siinä oli laukoessa, kun sai hyvät syötöt”, sanoi yhdeksän kertaa laukonut Vilenius.

Yhden maalin tekivät ketjukaverit Kiia-Mari Avikainen ja Mila Manninen.

Vilenius piti luonnollisesti ottelua kauden parhaimpana.

"En muista milloin olen viimeksi tehnyt hattutempun, en ainakaan tällä kaudella. Kun ylhäällä oli tilaa, niin sinne lauoin ja upposi”, Vilenius kuvaili maalejaan.

Noora Laakso torjui erinomaisesti ja ottelun ollessa vielä 0–1 hän vesitti yksin KooVeen maalin edessä olleen Eevi Lokan aikeet.

”Meillä on erinomainen veskari, mutta ei kaverinkaan veskari huono ollut”, sanoi KooVeen valmentaja Juha Kurki.

Laakso oli torjunnoissaan varmempi kuin Miia Maaranen.

"Ei saatu maskipelaajia hänen eteensä. Eikä myöskään maalia kohti saatu riittävästi laadukkaita vetoja”, sanoi SaiPan valmentaja Toni Soikkeli.

KooVee on pelannut tällä kaudella muutaman kotiottelun vanhassa kotihallissaan Kaukajärvellä, vaikka enimmäkseen otteluita on ollut Kaupissa. Myös Tesoma on tullut tutuksi.

"Pelaaminen täällä oli kuin aikamatka menneeseen”, Kurki tiivisti.

KooVee oli runkosarjassa usein Elli Kylmäluoman tehojen varassa, mutta nyt on löytynyt uudet ratkaisijat. Heitä tarvitaan myös keskiviikkona, sillä päästäkseen jatkoon KooVeen pitää ainakin kerran voittaa vieraissa. Tekemällä sen keskiviikkona olisi joukkueella lauantaina Kaukajärvellä mahdollisuus varmistaa paikka puolivälieriin.