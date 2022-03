Kokoonpanon vajauksesta kärsinyt Pyrintö jäi Seagullsin jalkoihin Helsingissä: ”Meillä pitää olla enemmän energiaa”

Aamulehti

Helsingin Seagulls on kärsinyt pitkin miesten Korisliigan kautta lukuisista sairastumisista, mutta joukkue on saamassa rivinsä kasaan pudotuspelien kynnyksellä. Keskiviikkona sen sai tuntea nahoissaan Töölön kisahallissa vieraillut Tampereen Pyrintö, joka jäi kotijoukkueen jalkoihin lukemin 97–80 (38–30).

Tappio oli Pyrinnön kolmas peräkkäinen ja neljäs ylemmässä jatkosarjassa.

Pyrinnön kokoonpanosta puuttuivat edellisten otteluiden tapaan Valtteri Leppänen ja Tomas Pihlajamäki sekä nyt myös Emanual Shepherd. Päävalmentaja Miikka Sopasen mukaan kentällä näkyi, että kokoonpanoon saadut pelaajat joutuivat urakoimaan.

”Meillä ei vaan yksinkertaisesti riittänyt energia ja virta olemaan tarpeeksi hyviä Seagullsia vastaan”, hän kiteytti.

Viime lauantain Vilpas-ottelusta sivussa ollut kapteeni Osku Heinonen palasi Pyrinnön vahvuuteen ja osoitti heti merkityksensä joukkueelle. Heinonen pussitti hurjat 29 pistettä, kun ottelun toiseksi parhaat lukemat heittänyt Seagulls- ja Susijengi-kapteeni Shawn Huff ylsi 18 pisteeseen.

Sopanen näki kuitenkin työmäärän painavan Heinostakin.

”Oskulla on ollut aika vakiintunut rooli ja tunnen miehen jo niin hyvin, että tiedän ihan tasan tarkkaan, mitä, kuinka paljon ja missä kohtaa hän jaksaa. Osku yllätti minut tänään parikin kertaa pyytämällä vaihtoa aikaisemmin kuin kuvittelin, joten ei hänkään ihan sataa prosenttia ole vielä”, valmentaja sanoi.

Pyrinnöllä on jäljellä vielä neljä ottelua Korisliigan ylemmässä jatkosarjassa, jossa se on nyt kuudentena. Seuraava ottelu on lauantaina Pyynikillä KTB Basketia vastaan.

Sopasen mukaan kokoonpano ei tule muuttumaan viikonloppuun mennessä.

”Toivon, että kun on pari tappiota nyt putkessa, se toisi semmoisen pienen suuttumuksen noihin kavereihin. Kaivetaan sitten sieltä p*rkeleen kautta niistä virtaa lisää”, hän naurahti.

”Fakta on se, että meillä pitää olla enemmän energiaa. Ei me pärjätä lauantainakaan, jos me ollaan yhtä puolityhjillä tankeilla kuin tänään.”