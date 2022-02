Petteri Koponen vaikuttui Miro Littlen taidoista: ”Miksei Miro voisi olla yksi maailman parhaista takamiehistä?”

17-vuotias pelinjohtajalupaus tavoittelee paikkaa Suomen kokoonpanossa, kun MM-karsinta jatkuu perjantaina Sloveniaa vastaan.

Helsinki

Koripallomaajoukkue jatkaa perjantaina puolentoista vuoden päästä pelattaviin MM-kisoihin tähtäävää karsintaa kohtaamalla Espoossa Slovenian. MM-kisojen tienoilla Suomen tämänviikkoisen leiriryhmän nuorin pelaaja Miro Little, 17, lähtee Yhdysvaltoihin. Mutta mihin, se on vielä auki.

Little vieraili tammikuussa Baylorin, Indianan ja Villanovan yliopistoissa, joihin pirkkalalaislähtöinen pelaaja on rajannut vaihtoehtonsa.

”Päätän kauden jälkeen”, Little sanoi maajoukkueen harjoitusten jälkeen tiistaina Helsingissä.

Lue lisää: Pirkkalan kasvatti Miro Little ei peittele NBA-unelmaansa – Suomi-koripallon huippulupaus on hoitanut sairauttaan itse seitsemänvuotiaasta asti

Mikä ratkaisee valinnan?

”En osaa sanoa yhtä isoa asiaa. Se on koko kuvio, millaista on jokapäiväinen elämä, harjoittelu ja pelaaminen. Tietenkin vaikuttaa myös minkälainen rosteri koulussa on nyt ja millainen on tulossa”, Little vastasi.

Jos Little pääsee pelaavaan kokoonpanoon MM-karsinnassa Sloveniaa vastaan, tulee hänestä nuorin tällä vuosituhannella miesten maajoukkueessa pelannut suomalaiskoripalloilija.

HBA-Märskyssä miesten ykkösdivisioonaa pelaava Little kävi miesten maajoukkueen avoimissa harjoituksissa jo viime kesänä, mutta nyt hän on ensimmäistä kertaa mukana karsintaotteluihin tai arvoturnaukseen tähtäävissä harjoituksissa.

”Ihan sopivalta vauhti on tuntunut, ei liian huimaavalta. Selkeästi peli on täällä nopeampaa kuin HBA:n harjoituksissa, mutta ei se ole ylitsepääsemätöntä”, Little sanoi.

”Olen vaikuttunut”

Maajoukkueen pitkäaikaisen ykköspelinjohtajan Petteri Koposen ura päättyy todennäköisesti ensi syksyn EM-kisoihin, ja ykköspelinjohtajan tontti on vapaana.

”Olen vaikuttunut”, Koponen kommentoi Littlen kahta ensimmäistä päivää maajoukkueen harjoituksissa.

”En vain hänen taidoistaan, vaan asenteesta. Hän on koko ajan skarppina, kysyy ja imee tietoa. Kaikesta näkee, että hänellä on terve pää ja että hän on määrätietoinen. Totta kai hänellä on myös taidot ja hän on urheilullisesti lahjakas, mutta vaikuttavinta ovat olleet muut jutut”, Koponen jatkoi.

Mihin asti Littlella on mahdollisuudet?

”Turha laittaa kattoa liian alas. Miksei Miro voisi olla yksi maailman parhaista takamiehistä? Hänelle on turha asettaa pikkutavoitteita, haluaisin nähdä hänet mahdollisimman ylhäällä”, Koponen vastasi.

Maajoukkueen päävalmentajaksi kesällä nouseva Lassi Tuovi kommentoi Littlen mahdollisuuksia pelata Sloveniaa vastaan sanoen, että ”kaikki on mahdollista”.

”On täysin poikkeuksellista, että tuon ikäinen kaveri pystyy olemaan täysillä mukana treeneissä. Viime kesänä hän oli vielä raakile, mutta nyt hän on pysynyt kaksi päivää mukana kansainvälisen tason temmossa”, Tuovi sanoi.

”Ei saa hätiköidä”

Littlen isä on amerikkalaissyntyinen LaTrice Little, joka käväisi pariin otteeseen Korisliigassa. Myös Littlen äiti on pelannut koripalloa, ja Little on Tampereen Pyrinnön kasvatti, joka siirtyi HBA-Märskyyn ja lukioon Helsinkiin.

”Pienestä asti olen pyörinyt korisharjoituksissa ja ollut aina koripallon ympärillä. Harrastin pitkään myös yleisurheilua ja kokeilin futista, kävin myös painissa, mutta koriksesta ei vaan päässyt yli. Mikään muu ei vetänyt vertoja sille. Mä vaan tykkään tästä, tykkään laittaa palloa koriin. Se on siistiä”, Little kertoi.

Tärkeimpinä kehityskohteinaan Little pitää heittotaitoa ja puolustamista.

”Sen olen täällä oppinut, että vaikka vauhti kovenee, sen ei saa antaa nopeuttaa omaa miettimistä. Ei saa hätiköidä.”