Leijonien tamperelaissankarilla Harri Säterillä on erikoisuus, josta vain harva tietää – ”Ykkösellä sisään”

KHL:ssä kiekkoja työkseen torjuva maalivahti oli huumassa päästyään tekemään suomalaista jääkiekkohistoriaa.

Zhangjiakou

Kun Leijonien ykkösmaalivahdiksi kaavailtua Jussi Olkinuoraa kiikutettiin 7. helmikuuta ambulanssilla kohti olympialaisten eristyshotellia, joukkueen toinen luottomaalivahti Harri Säteri tunsi pistoksen rinnassaan. Säteri aavisti, että Olkinuoran koronakaranteeni voisi tarkoittaa hänen nousuaan ykkösvahdiksi.

Juuri niin sitten tapahtuikin Pekingin olympiaturnauksessa.

”Ykkösvahdiksi noustuani tuli tokaistua sisäisesti, että nyt tai ei koskaan. Siinä hetkessä ymmärsin, ettei minulla ollut vaihtoehtoja: pään oli pakko kestää”, Leijonien olympiakullasta huumaantunut Säteri kertoi.

”Ja kyllähän se kestikin. Oli mahtavaa päästä tekemään muun joukkueen kanssa suomalaista jääkiekkohistoriaa. Tätä päivää en tule koskaan unohtamaan. Olympiakullan merkitys on uskomaton, ja siksi fiiliskin suorastaan käsittämätön!”

Harri Säteristä huokui raudanluja keskittyneisyys läpi turnauksen.

KHL-seura Sibirissä työkseen torjuva Säteri, 32, on pelannut tällä kaudella Leijonissa seitsemän ottelua ja voittanut ne kaikki. Pekingin turnauksessa hänen torjuntaprosenttinsa oli jo ennen finaalia häikäisevä 96,52, ja finaalissa se vain koheni.

Säteri oli Venäjää vastaan yhtä vakuuttava kuin esimerkiksi välierissä Slovakiaa vastaan. Säteriä ja Slovakian Patrik Rybaria pidettiin turnauksen parhaina vahteina.

”Pakettini oli pysynyt niin hyvin kasassa aiemmissa peleissä, että tiesin finaalissakin koko ajan mitä olin tekemässä. Joukkue puolusti jälleen niin timanttisesti, ettei vastustaja päässyt kunnon sektoreille kuin harvakseltaan”, Säteri alleviivaa.

”Siinä oli itsellä upea paikka pelata.

Tampereella asunnon omistava toijalalaislähtöinen Säteri pani saumansa saatuaan niin sanotusti ykkösellä sisään. Kuvainnollisesti samaan tyyliin kuin Sastamalassa muutama vuosi sitten pidetyssä Lake Side Golfissa, jossa hän teki hole-in-onen – löi siis golfpallon yhdellä väylällä ykkösellä sisään.

Tällaista mailataituruutta pidetään jääkiekkomaalivahtien kohdalla harvinaisuutena. Niinpä tamperelainen nähdäänkin omassa kaveriporukassaan ”suurena erikoisuutena”.

”Se hole-in-one Vammalassa (Sastamala) oli myös omalla tavallaan unohtumaton hetki. Pitihän se laittaa ykkösellä sisään”, Säteri tokaisee naurahtaen.

”Tai itse asiassa mulla on vastaavia hetki ollut jo kaksi, plakkarissani on siis jo kaksi ”holaria”. Eivätkä ne edes ole käyneet kalliiksi, koska mulla on holarivakuutus. Pitäähän sitä itseensä sen verran luottaa, että tällaisen vakuutuksen hankkii”, hän jatkaa.

Harri Säteri sanoo, ettei tule unohtamaan sunnuntaita koskaan.

Viime keväänä MM-hopeaa saavuttanut Säteri on ollut yksi Leijonien luottomiehistä viime vuosina. NHL-ura jäi lyhyeksi, mutta Venäjällä koppi on tarttunut komeasti vuosien varrella.

”Olen löytänyt hyvän tasapainon tekemiseeni”, juuri hiljattain jatkosopimuksen Sibirin kanssa tehnyt Säteri korostaa.

”MM-kotikisat ovat varmasti tavoitteenani – kunhan tästä kultahumusta ensin selvitään.”

Leijona-joukkueen juhlasuunnitelmat olivat heti finaalin jälkeen vielä hieman arvoitus, mutta arvatenkin kuplivaa kuohujuomaa virtaa. Itse asiassa esimerkiksi Leijonien veskarikaksikko korkkasi kuohuvat heti pukuhuoneeseen päästyään.

”Kyllä tässä varmasti tänään otetaan kaikki ilo irti kullasta”, Säteri sanoi.

”Maanantaina on kuitenkin jo lento Suomeen ja sieltä heti tiistaina Siperiaan, joten kiirettä pitää. Saunotaan sitten kunnolla kauden jälkeen.”