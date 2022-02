Suomi oli turnauksen suurin ennakkosuosikki ja kesti paineen tyylikkäällä tavalla.

Kuusi ottelua. Kuusi voittoa. Maalisuhde 22–8.

Vaikka Suomi hieman räpiköi välierässä Slovakiaa vastaan, mitään epäselvyyttä turnauksen parhaasta joukkueesta ei jäänyt.

Suomi on jo niin ylivoimainen jääkiekossa, että se on melkein tylsää. Se hallitsee otteluita mielin määrin ja käyttää energiaa vain voittoon vaadittavan määrän.

Kliinistä. Konemaista. Täydellistä.

Finaalissakin taitavaa Venäjän olympiakomitean joukkuetta vastaan Suomi jumputti kurinalaisesti omaa prosenttikiekkoaan ja ottelun näennäisestä tasaisuudesta huolimatta piti ohjakset tiukasti omissa käsissään koko ajan.

Finaalissa pelattiin vain tuloksesta ja Suomi osoitti insinöörimäistä laskennallisuutta ja kylmäpäisyyttä koko ottelun ajan vaikka oli hetken aikaa tappiollakin.

Yhteispeli jauhoi osumat väkisin, vaikka ne merkattiin Ville Pokalle ja Hannes Björniselle.

Jukka Jalosen tuoreella, 2018 alkaneella valmennuskaudella Suomi on voittanut MM-kultaa ja -hopeaa sekä nyt historiallisen olympiakullan vastaansanomattomalla esityksellä.

Suomella on mieletön kilpailuetu muihin nähden siinä, että maajoukkueella on selkeä vuosien ajan käytössä ollut yhteinen pelitapa ja etenkin Jalosen johtoryhmällä tarkaksi hioutunut johtamisprosessi, jossa yhteistyö korostuu kaikilla tasoilla.

Jalonen ei enää aikoihin ole jäpittänyt pelin pienistä nyansseista koska pelin isot periaatteet ovat kaikilla selkäytimessä. Jalonen on keskittynyt kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja ilmapiirin rakentamiseen.

Hänen vaatimustasonsa on kova ja johtamisensa jämäkkää, tasapuolista ja reilua. Kenellekään ei ole epäselvää mitä halutaan ja kuka käskee.

Leijonat on aina hyvähenkinen ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutunut joukkue, jossa jokainen hoitaa nöyrästi omaa rooliaan. Jalonen on mestari saamaan pelaajat sitoutumaan rooleihinsa.

Tässäkin turnauksessa Suomi oli alusta alkaen valmiimpi pelaamaan kuin yksikään vastustaja.

Kun NHL jäi olympialaisista pois, se huomattavasti tasoitti Suomen tietä kultaan. Vastustajat, joista kenelläkään ei ole niin kirkasta omaa pelikulttuuria, heikkenivät huomattavasti Suomea enemmän, kun ne eivät saaneet omia tähtiään.

Suomella oli tässä turnauksessa jopa materiaalietu, kun sillä oli KHL:n paras ketju ja useampi vastikään NHL:ssä pelannutta veteraania.

Silti joukkue oli suhteellisen nimetön eikä siksi sortunut ennakkosuosikin paineisiin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomi voitti ennakkosuosikkina ison turnauksen ja se nostaa Jalosen operaation arvoa entisestään.

Hän on kiistaton auktoriteetti ja hän hallitsee turnausvalmentamisen maailmassa parhaiten. Jalonen on myös useasti sanonut, että hänellä on maailman paras tiimi, ja se on näiden näyttöjen jälkeen helppo uskoa.

Joka kerta, kun Jalosen Leijonat on viime kausina astunut kaukaloon, oli turnaus ja kokoonpano mikä hyvänsä, se pelaa takuuvarmasti laadukasta jääkiekkoa ja taistelee voitosta.

Maajoukkue ei ole ollut koskaan ennen yhdenkään toisen valmentajan alaisuudessa näin pitkään näin tasaisen hyvä, finaalissa kolmessa suuressa turnauksessa ja kahdesti mestari.

Jalosen saldo on käsittämätön, ja vaikka olympiakulta jääkiekossa on huikea saavutus, on pitkäkestoinen laatusuorittaminen häneltä kovin mahdollinen työnäyte.

Turnauksen taso tietenkin romahti, kun NHL vetäytyi ja on aivan perusteltua sanoa, että se oli EHT-tason mittelö. Niin olikin, mutta urheilussa riittää, että on paras paikalla olijoista. Suomen ei tarvinnut voittaa kotiin jääneitä joukkueita ja tässä turnauksessa se oli lähes ylivertaisen hyvä.

Pettynein NHL.n poisjäännistä lienee silti ollut Jalonen, jolla olisi ollut kaikkien aikojen mahdollisuus yhdistää oma huippuunsa hioutunut prosessinsa Suomen historian parhaan pelaajamateriaalin kanssa.

On nimittäin niin, että tähtiturnauksessakin Jalosen Leijonat olisi taistellut finaalipaikasta.