Harri Kirvesniemi arvioi: Aleksandr Bolshunov on tuonut hiihdon uudelle tasolle – analysoi myös teknistä eroa Iivo Niskaseen

Harri Kirvesniemi arvioi, että sama kärkikolmikko olisi ollut vahvoilla myös ilman päätösmatkan lyhentämistä.

Yhdeksän starttia, joista yhdeksän mitalia.

Tällainen on venäläisen hiihtäjän Aleksandr Bolshunovin saldo uransa kaksissa olympiakisoissa.

Zhangjiakoun olympialaduilla Bolshunov saavutti kolme kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin.

Olympiavoitoista tuorein tuli lauantaina miesten lyhennetyllä päätösmatkalla.

Sanoman olympiatoimituksen hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi pitää matkan lyhentämistä harmillisena, mutta hänen mielestään Bolshunov olisi todennäköisesti voittanut kilpailun, vaikka matka olisi ollut 50 kilometriä.

”Koskaanhan ei voi tietää, olisiko matkan pysyminen ennallaan aiheuttanut isoja muutoksia, mutta ainakin tämän päivän kärkikolmikko olisi ollut erittäin potentiaalinen olemaan kärjessä 50 kilometrilläkin”, Kirvesniemi sanoo.

Tämä oli Bolshunoville siis viides kilpailu näissä kisoissa. Kirvesniemi muistutti, että venäläinen on ennenkin osoittanut kykynsä palautumiseen.

”Luulen, että hän olisi jaksanut hyvin sen viisikymppisenkin, kuten hän jaksoi jo nuorena poikana neljä vuotta sitten”, Kirvesniemi sanoo ja viittaa Iivo Niskasen vuonna 2018 Etelä-Korean kisoissa voittamaan kisaan, jossa Bolshunov sijoittui 21-vuotiaana toiseksi.

Kirvesniemen mielestä Bolshunov ja lauantaina keskeyttänyt Norjan Johannes Hösflot Kläbo ovat tuoneet hiihtämisen uudelle tasolle.

”Kläbo on saanut erikoisnopeusominaisuuksiensa rinnalle normaaleissa olosuhteissa erittäin hyvät kestävyysominaisuudet. Se on pakottanut muut hakemaan normaalimatkojen yhteislähdöissä poikkeavia ratkaisuja.”

”Bolshunov ei ole se, joka haastaa Kläboa sprintin loppukirissä. Mutta hän haastaa oikeastaan kaikessa muussa ja ajaa puhtaissa kestävyysominaisuuksissa ohi.”

Kirvesniemen mielestä Bolshunov on erittäin vaikea voitettava.

”Hänellä on kyky tehdä ratkaisuja vauhdinpidolla, ja hän on nykyään taktisesti erittäin hyvä. On todella hyvä palautumaan ja pystyy urakoimaan.”

Kirvesniemi muistuttaa, että takavuosina Bolshunov saattoi tehdä tyhmän tuntuisia taktisia ratkaisuja sen hetken kykyihinsä nähden.

”Hän saattoi toimia vetojuhtana ja näytti siltä, että pelasi itseään ulos. Ne ovat olleet varmaan pitkällä tähtäimellä hyvää harjoitusta. Hän on monet kerrat kokeillut, miten siinä käy, jos hän siirtyy vauhdinpitäjäksi.”

Lauantain voiton Bolshunov ratkaisi juuri kovalla viimeisten kilometrien vauhdinpidolla, eikä varsinaista kirikamppailua edes tarvittu.

”Hän teki itselleen loppuratkaisun helpommaksi ja helpommaksi. Hän uskalsi olla se vauhdinpitäjä, jota harva kirimies uskaltaisi olla tuossa tilanteessa.”

Myös teknisesti Bolshunov on maailman parhaita.

”Ei hän ole Iivon tasoinen perinteisen vuorohiihtäjä, mutta on esimerkiksi tasatyönnössä melkein maailman ykkönen. Vapaalla hänellä ei ole minkäänlaista heikkoa osa-aluetta. Hän on kaikkiaan erittäin hyvä suksilla ja pystyy alamäkiosuuksilla käyttämään tehontuotto-ominaisuuttaan. Tulee helpon näköisesti, vähän kläbomaisesti. Muutamalla potkulla saa enemmän vauhtia kuin kukaan muu.”

Lauantain kilpailu eteni Kirvesniemen mielestä suunnilleen käsikirjoituksen mukaan. Pieni yllätys oli suurimpiin mitalisuosikkeihin kuuluneen Norjan Hans Christer Holundin vaisuus.

”Hänellä oli heikon oloinen päivä, ja siihen tuli vielä sauvahaaveri päälle.”

Koronakurimuksen takia vasta päätöskisaan ehtinyt Norjan Simen Hegstad Krüger jaksoi pronssille.

Krüger ja Holund olivat kärkimiehistä ainoat, jotka vaihtoivat suksia. Se tapahtui puolimatkassa.

”Se oli aika riskipeliä”, Kirvesniemi sanoo ja miettii, oliko ideana, että kaksikko olisi yhteistyöllä ajanut kärjen uudelleen kiinni.

Jos näin oli, se suunnitelma meni mönkään, koska Holund oli vaikeuksissa ja jäänyt hieman jo ennen suksienvaihtoa. Näin Krüger joutui hiihtämään yksin kärjen kiinni.

”Ei se varmaan vaikuttanut kuitenkaan Krügerin tulokseen.”

Venäläiset valtasivat kärkisijoja melkein kuin norjalaiset parhaimmillaan viime vuosina: kaksoisvoitto ja neljä miestä kuuden parhaan joukossa.

Kirvesniemi laski, että viestit mukaan lukien kuusi venäläistä mieshiihtäjää ylsi näissä kisoissa mitalille. ”Heillä on valtavan laaja taso tällä hetkellä.”

Suomalaiskaksikko suoriutui Kirvesniemen mielestä odotusten mukaisesti, kun Perttu Hyvärinen sijoittui 19:nneksi ja Remi Lindholm 28:nneksi.

”Pertulla ok suoritus siihen nähden, että viestissä näytti, että näissä kisoissa hänen paukkunsa oli aika lailla syöty. Verrattuna näitä kisoja edeltäneeseen tasoon tämä päiväkin oli jopa yläkanttiin. Pertulta kaikkiaan aivan loistokisat. Remi hiihti pitkälti siihen, mihin hän on tänä vuonna omantasoisilla suorituksilla yltänyt.”