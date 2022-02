Taitoluistelija Kamila Valijevan taustajoukkojen vastuun perään kysellään 15-vuotiaan traagisen dopingtapauksen jälkeen.

Venäläisen taitoluistelijan Kamila Valijevan tapaus on järkyttänyt Pekingin olympialaisia seurannutta urheiluyleisöä.

Valijeva, 15, voitti olympiakultaa joukkuekilpailussa, mutta päivä sen jälkeen selvisi, että hänen 25. joulukuuta antamastaan dopingnäytteestä oli löytynyt merkkejä urheilussa kielletyn lääkeaineen käytöstä.

Valitusten jälkeen Valijeva sai kilpailla yksinluistelussa, mutta kultasuosikki romahti vapaaohjelmassaan ja jäi viidenneksi. Suorituksensa jälkeen Valijeva itki sydän särkyneenä, mutta hänen valmentajansa ei lohduttanut suojattiaan, vaan vain sätti Valijevaa ”luovuttamisesta”.

Valmentajan käytös hätkäytti ympäri maailman. Suomalainen taitoluisteluasiantuntija Anuliisa Uotila kuvaili valmentajan sanoja julmiksi. Kansainvälisen olympiakomitean Kok:n puheenjohtaja Thomas Bach kommentoi tapausta puolestaan näin:

”Minun täytyy sanoa, että koin näkemäni erittäin, erittäin häiritseväksi”, Bach sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Bach ja taitoluisteluasiantuntijat ovat peräänkuuluttaneet Valijevan taustajoukkojen vastuuta. On siis syytä vilkaista, minkälaiset aikuiset ovat muovanneet 15-vuotiaan ihmelapsen uraa.

Valmentaja Eteri Tutberidze

Georgialaista sukujuurta oleva Tutberidze, 47, syntyi Moskovassa helmikuussa 1974. Lempinimellä ”Lumikuningatar” tunnettu valmentaja aloitti urheilu-uransa yksinluistelijana, mutta siirtyi vakavan loukkaantumisen jälkeen jäätanssijaksi.

Uransa jälkeen Tutberidze kiersi Yhdysvaltoja vuosikausien ajan osana taitoluistelun näytösryhmiä. Hän loukkaantui Oklahoma Cityssä vuonna 1995, kun äärioikeistolaiset terroristit iskivät Yhdysvaltojen liittovaltion rakennukseen. Iskussa kuoli 168 ihmistä ja haavoittui lähes 700.

Tutberidzen tytär Diana Davis syntyi Las Vegasissa vuonna 2003. Venäjän olympiakomiteaa edustanut Davis kilpaili Pekingissä jäätanssissa ja sijoittui parinsa Hleb Smolkinin kanssa 14. sijalle.

Tutberidze muutti tyttärensä kanssa takaisin Venäjälle vuonna 2006 ja aloitti valmentamisen Moskovan alueella. Hänen valmennusuransa alkoi vaisusti, mutta viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien Tutberidzen suojatit alkoivat voittaa suurkilpailuja.

Ensimmäinen Tutberidzen supertähti oli Julija Lipnitskaja, joka nappasi joukkuekilpailun olympiakultaa vain 15-vuotiaana Sotshissa vuonna 2014. Lipnitskajan urheilu-ura päättyi vain muutama vuosi myöhemmin. Syyksi kerrottiin luistelijan sairastama anoreksia.

Eteri Tutberidze ja Julija Lipnitskaja halasivat Finlandia Trophy -kilpailussa Espoossa vuonna 2013.

Lipnitskajan kohtalo näytti suuntaa Tutberidzen tuleville valmennettaville, joille monille yhteistä on ollut nousu huipulle hyvin nuorina ja myös uran päättyminen hyvin nuorena. Uutistoimisto AP:n mukaan huippuvalmentaja Rafael Arutyunyan on kuvaillut venäläisten taitoluistelutyttöjen kohtelun olevan samanlaista kuin pahvisten kahvikuppien: heidät viskataan pois kertakäytön jälkeen.

CNN:n mukaan Tutberidze on kertonut luistelijoidensa harjoittelevan 12 tuntia päivässä. Hänen kerrotaan olevan erittäin vaativa valmentaja, joka prässää suojattejaan ylittämään itsensä jatkuvasti ja opettelemaan erittäin vaikeita hyppysarjoja.

Maailmanmestari ja olympiahopeamitalisti Jevgenija Medvedeva sanoi vuonna 2018 valmentajaa vaihtaessaan, että ei ollut koskaan kuullut kehuja Tutberidzelta, vaan kokenut ainoastaan ”julmuutta”. France 24:n mukaan Medvedeva myönsi Tutberidzen valmennusmenetelmien olevan toimivia, mutta vuosi vuodelta raskaampia.

Lääkäri Filipp Shvetski (vas.) ja valmentaja Eteri Tutberidze (oik.) harjoituksissa.

Lääkäri Filipp Shvetski

Kamila Valijeva kilpaili ensimmäisen kerran kansainvälisessä kilpailussa aikuisten tasolla viime lokakuussa. Tuolloin hän voitti Finlandia Trophy -kisan Espoossa täysin ylivoimaisen esityksen jälkeen.

Valijeva teki uuden maailmanennätyksen sekä vapaaohjelmassa (174,31) että yhteispisteissä (249,24). Vapaaohjelman jälkeen Valijevan vieressä ns. kiss and cry -alueella istui huivikaulainen mysteerimies, jonka henkilöllisyyttä Venäjän media alkoi kuumeisesti selvittää.

Pian selvisi, että mies oli taitoluistelujoukkueen lääkäri Filipp Shvetski, joka oli Valijevan tukena muiden valmentajien kiireiden vuoksi.

Venäjän mediassa pidettiin Shvetskin julkista esiintymistä yllättävänä, sillä lääkärin henkilöhistoriasta löytyy tahroja.

Championat kuvaili hänen olleen osallisena ”synkässä dopingskandaalissa” vuonna 2007. Shvetski toimi tuolloin Venäjän soutumaajoukkueen lääkärinä ja otti syyn niskoilleen kuuden urheilijan kärähdettyä dopingtestissä.

Shvetski tunnusti antaneensa urheilijoille sallittua lääkettä luvattomalla tavalla, eli suonensisäisesti. Urheilijat selvisivät Shvetskin tunnustuksen ansiosta lyhennetyllä kilpailukiellolla. Myös Shvetski sai toimintakiellon, jonka hän on jo kärsinyt.

Video: Valijevan vapaaohjelma Finlandia Trophyssa. Shvetski näkyy ajassa 6.20 eteenpäin.

Lääkärin kuvailtiin olevan taitoluistelun fyysisten vaatimusten tuntija. Hän oli viime vuonna esillä mediassa esillä myös muissa yhteyksissä.

Shvetskin kerrotaan työskennelleen koronaviruspandemian aikana veteraanisairaalassa ja saaneen panoksestaan tunnustusta Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta asti.

Shvetski oli paikalla myös Pekingin olympialaisissa. Hänet kuvattiin kaukalon laidalla seuraamassa harjoituksia Tutberidzen seurassa.

Äiti Alsu Valijeva

Kamila Valijeva syntyi Kazanissa huhtikuussa 2006, mutta muutti kirjanpitäjänä työskentelevän äitinsä Alsu Valijevan kanssa reilun 700 kilometrin päähän Moskovaan kuusivuotiaana.

Äiti-Valijeva vei tyttärensä hyvin nuorena harrastamaan balettia ja voimistelua, joista tämä ei kuitenkaan nauttinut. Kamila Valijeva sanoi IFS-lehdelle vuonna 2020, että baletti oli tylsää ja voimistelu kivuliasta.

Taitoluistelussa Kamilan lahjat olivat kuitenkin ilmeiset. Hän siirtyi Tutberidzen valmennukseen vuonna 2018 äitinsä kannustamana.

Äiti myös edusti Kamilaa Kansainvälisen urheilun vetoomustuomioistuimen CASin kuulemistilaisuudessa ja tarjosi juristinsa kanssa selityksen tyttärensä dopingkärylle.

Alsu Valijevan mukaan Kamilan elimistöön on saattanut erehdyksessä joutua isoisänsä käyttämää urheilussa kiellettyä sydänlääkettä trimetatsidiinia. Kamilan väitetään mahdollisesti juoneen isoisänsä vesilasista, jossa olisi ollut lääkejäämiä.

Alsu Valjieva kertoi CASille, että isoisä ajaa säännöllisesti Kamilan kotoaan 40 kilometrin päähän harjoituksiin ja takaisin lounaalle. CASille esitettiin isoisän kuvaamaksi väitetty video, jossa hänen autossaan näkyy tekstillä Trimetazine MV merkitty pakkaus.

Kamila Valijeva itki lohduttomasti epäonnistuttuaan vapaaohjelmassa Pekingin olympialaisissa.

Alsu Valijevan selitystä on kuitenkin pidetty epäuskottavana jopa venäläistä Pravda-lehteä myöten. Pravdan siteeraamien asiantuntijoiden mukaan trimetatsidiinia on tarjolla vain kalvopäällysteisinä tabletteina ja kapseleina, jotka sulavat vasta ruuansulatuselimistössä. Ainoa tapa, jolla trimetatsidiini voi päätyä toisen ihmisen elimistöön on Pravdan asiantuntijoiden mukaan oksentaminen.

CASin päätöksen mukaan Valijevan dopingnäytteestä löytyi myös kahta sallittua ainetta: l-karnitiinia ja sydänlääke hypoxenia, joka vähentää hapenkulutusta. Alsu Valijevan mukaan hypoxen oli määrätty Kamilalle ”sydämen sykevaihteluja” hoitamaan.

Yhdysvaltojen antidopingviranomaisen Usadan toimitusjohtaja Travis Tygart arveli USA Todaylle Valijevan käyttäneen lääkecocktailia poistamaan kilpailurasitusta. Lääkeyhdistelmä oli kuin nakutettu taitoluistelun tarpeisiin ja herätti lisää kysymyksiä Valijevan taustajoukkojen vastuusta.