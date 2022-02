”Venäjä vähän pelkää meitä” – Jukka Jalonen uhkuu varmuutta suuren olympiafinaalin aattona ja siihen on monta hyvää syytä

Lähihistoria tuntee lukuisia maukkaita Suomen voittoja Venäjän kiekkojoukkueesta.

Peking

Leijonilla on ollut parhaimmillaan lähes musertavan vahva ote Venäjästä jääkiekon arvoturnauksissa.

Lähihistoria tuntee useita maukkaita voittoja toinen toistaan tärkeämmissä paikoissa.

Jos kurkistetaan kiekkohistoriaan 2010-luvun alusta lähtien, mahtuvat tähän jaksoon kaksi lähes peräkkäistä voittoa Slovakian MM-turnauksessa 2011. Sotshin olympialaisten puolivälierä on yksi suurimmista. Samoin Venäjän MM-turnauksen välieräkohtaaminen 2016.

Lista jatkuu Bratislavan MM-kisojen välierävoitolla 2019, turnauksessa, joka päättyi Leijonien MM-kultaan.

Nykyinen päävalmentaja Jukka Jalonen veti Leijonia 2011, kun MM-turnaus huipentui kultajuhliin.

Sotshin olympiakiekossa Erkka Westerlund johti orkesteria. Kari Jalonen johdatti Leijona-ryhmää Moskovassa 2016.

Jalonen tuli uudestaan päävalmentajaksi ennen Slovakian kisoja 2019 ja keräsi heti tilastoonsa MM-kullan ja isoja voittoja.

”Vaikea niitä on lähteä vertailemaan, mutta kovin joukkue oli 2019 välierässä, kun voitettiin. Heillä oli NHL-joukkue ja meillä eurooppalaisjoukkue. Se oli varmaan kovin juttu, joka on tehty”, Jalonen sanoo olympiafinaalin aattona.

Venäjän joukkue vilisi tähtiä. Supernimien Aleksandr Ovetshkinin ja Jevgeni Malkinin jatkoksi ryhmään kuuluivat muun muassa Jevgeni Kuznetsov ja Nikita Kutsherov.

”Peli oli ihan tasainen, eikä ollut mikään tsägävoitto.”

Nykyisessä Pekingin olympiakiekossa ei yksikään joukkue ole voinut haaveillakaan vastaavista nimistä, kun NHL jättäytyi pois kisoista.

Jalosen ensimmäisellä päävalmentajakaudella Leijonat kaatoi Venäjän kaksi kertaa peräkkäin Slovakiassa 2011. Ensin alkusarjassa ja myöhemmin Mikael Granlundin ilmaveivillä säväyttämässä MM-välierässä.

Sotshin kisojen tärkein laji Venäjälle oli jääkiekko ja siitä piti ottaa kulta. Leijonat tuli esteeksi, ja voiton arvoa nostaa, että se tuli heidän maaperällään.

Silloin Venäjä jopa johti ottelua, mutta menetti sen käsistään. Se oli myös toistaiseksi viimeinen olympiaturnaus, johon NHL-pelaajat ovat päässeet osallistumaan.

Voitto Moskovassa 2016 hakee myös vertaistaan. Leijonat pelasi täydellisen alkusarjan Pietarissa ja matkusti Sapsan-luotijunalla Pietarista Moskovaan välieräviikonloppua varten.

Taas tuli Leijonat tukkeeksi venäläiselle kultapolulle.

”Venäjä vähän pelkää meitä. He arvostavat ja kunnioittavat meitä”, Jalonen sanoo.

”Sitten siinä on vielä pikku häpeä. Heitä on muutama sata miljoonaa ja meitä viisi miljoonaa. Jos meille häviää, se hävettää. Siellä on sellainen meininki.”

Jalonen lisäsi vielä mahdollisten tappioiden tuoman raadollisemman puolen.

”Jos häviää, joku saa kenkää – totta kai saa potkut.”

Näin on käynyt tiuhaan. Jos Venäjän maajoukkue tai olympiakomitean joukkue ei ole menestynyt, on yleensä valmennusryhmä vaihtunut jokaista apuvalmentajaa myöten.

Venäläisessä mediassa lensi ilmaan näkemys, että Ruotsin ja Venäjän välinen välierä oli kuin olympialaisten loppuottelu.

”Ehkä kantsii katsoa huominen peli vielä. Kysy, koska he ovat viimeksi voittaneet suuren ottelun minun aikana, 2012. Kymmenen vuotta sitten”, Jalonen sanoo.

Helsingin MM-turnauksessa 2012 Venäjä ja varsinkin Malkin antoivat aika kovaa kyytiä Leijonille.

Mahtuu viimeiseen kymmeneen vuoteen muitakin tappioita, vaikkapa Minskin MM-finaali 2014.

Jalonen korostaa, ettei ollut Minskissä vastuussa.

”Muistan vain omia pelejä. Ne muistan jollain lailla ja uskon, että hekin muistavat, toivottavasti.”

Venäjän olympiajoukkue on kangerrellut Pekingissä, eikä voitto Ruotsistakaan tullut kovin sujuvasti. Peli sekosi tutusti ruotsalaisten tasoituksen jälkeen, mutta voittomaalin tekijöiksi Tre Kronorista ei ollut.

Jalonen katsoi Venäjän välierän ja näki ennalta arvaamansa seikan.

”Venäjä oli hyvä, ei siinä mitään ihmeellistä. Hyvä joukkue niin kuin olisi Ruotsikin ollut.”

”Meidän pitää pystyä pelaamaan turnauksen paras peli. Aina pystyy pikkaisen parantamaan.”

Leijonien peli oli kaikkea muuta kuin kaunista Slovakiaa vastaan, mutta Jalonen ei ole huolissaan.

”Kun joukkue puolustaa hyvin ja suurella sydämellä, tontteja ei hirveästi tule”, Jalonen sanoo ja tarkoittaa maalipaikkoja vastustajalle.

Suomen joukkueen tilastoryhmä on laskenut tähänastisissa peleissä Leijonien saaneen enemmän maalipaikkoja kuin vastustaja. Saldona viisi voitettua peliä.

”Voisihan sitä toivoa, että 50 paikkaa tulisi per peli, mutta noin kymmenen niitä tulee ottelussa keskimäärin, jos hyvin pelaa.”

Jalosta saattaa vähän jännittää olympiafinaali, mutta hän ei myönnä miettivänsä sen enempää vastustajaa kuin erotuomarienkaan ratkaisuja.

”Ei tässä mitään pelkoa ole. Pelko on enemmän heidän puserossaan.”

”Fokus vaan omaan tekemiseen ja annetaan itsellemme mahdollisuus voittaa. Voitetaanko, sen aika sitten näyttää.”

Suomi ja Venäjän olympiakomitean joukkue (ROC) kohtaavat olympiakiekon loppuottelussa sunnuntaina kello 6.10. Discovery ja TV5 näyttävät pelin suorana lähetyksenä.

Lue lisää: Täyttymyksen päivä vai yksi menestys muiden joukossa? Suomalaista jääkiekkoa on syytä ylistää

Lue lisää: Jussi Olkinuora joutui pelätyn ambulanssin kyytiin ja menetti ykkös­maalivahdin paikan – ”Voin katsoa peiliin”

Lue lisää: Komarovin stressaava ja hauska reissu – Kiekkoilija kertoo, miksi hänellä on pelien jälkeen kiire pukukoppiin