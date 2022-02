Venäjän maalivahdilla on yllättävä Suomi-kytkös, mutta Leijoniin Ivan Fedotovia ei ole ikinä kysytty: ”En ole koskaan miettinyt toista maata”

Ivan Fedotov torjuu Venäjän maalivahtina olympiafinaalissa.

Olympiafinaalissa Leijonia vastaan pelaavalla Ivan Fedotovilla on kytkös Suomeen.

Sunnuntaiaamuna Suomen ja Venäjän olympiakomitean joukkueen välisessä jääkiekon miesten olympiafinaalissa tolppien väliin luistelee kaksi maalivahtia, joista molemmat olisivat voineet päästä pukemaan Leijona-paidan.

Toijalassa syntyneelle Harri Säterille, 32, Suomen maajoukkuepaidassa pelaaminen oli unelma, Lappeenrannassa syntyneelle Ivan Fedotoville ei niinkään.

25-vuotias Venäjän ja TsSKA Moskovan maalivahti puhui taustoistaan seuransa verkkosivuilla viime joulukuussa. Seuran haastattelussa udeltiin, onko Fedotovia koskaan kysytty Leijona-paitaan.

”Sellaista kysymystä ei ole koskaan esitetty. Synnyin Suomessa ja minulla on suomalaiset juuret, äiti on puoliksi suomalainen. Isäni on isänmaallinen venäläinen ja koen itseni täysin venäläiseksi. Olen asunut Venäjällä koko ikäni, enkä ole koskaan miettinyt toista maata. Elin, kasvoin ja kävin koulut täällä”, Fedotov avasi.

Fedotov nousi Venäjän maajoukkueen mukaan viime kaudella. Vastuuta hän on saanut kunnolla vasta tällä kaudella.

”On arvokasta ja suuri kunnia saada edustaa maatansa korkeimmalla mahdollisella tasolla. Unelmani on ollut lapsesta asti pelata ammattilaisena ja maajoukkueessa. Pelkästään se, että pääsee pelaamaan ja harjoittelemaan maailman parhaiden kanssa on hienoa. Se tunne motivoi”, Fedotov kertoi.

Fedotov on torjunut olympiaturnauksessa Venäjän olympiakomitean joukkueen kaikissa viidessä ottelussa. Hänen torjuntaprosenttinsa turnauksessa on 94,4. Välieräottelun voittomaalikilpailussa yli kaksimetrinen jättiläinen pysäytti Ruotsin viisi viime yritystä.

Fedotov aloitti turnauksen nollapeleillä Sveitsiä ja Tanskaa vastaan. Tuolloin suomalaissyntyinen maalivahti paljasti erikoisen rituaaliansa.

”Tolpat ovat maalivahdin parhaat kaverit. En pärjäisi ilman niitä. Joten en peittele sitä, kyllä, juttelen tolpille”, Fedotov sanoi Sveitsi-ottelun jälkeen.