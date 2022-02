Mihail Grigorenko uhosi itsevarmana Venäjän vaarallisuutta olympiafinaalissa – nosti esiin myös Leijonien kovimmat nimet

Leijonissa on monta venäläisille tuttua KHL-pelaajaa.

Venäjän olympiakomitean joukkueen pelaajat riemuitsevat, kun paikka olympiafinaaliin on ratkennut rankkareilla.

Peking

Venäjän olympiakomitean joukkue kukisti Ruotsin trillerimäisessä olympiavälierässä perjantaina ja eteni Suomen vastustajaksi sunnuntain finaaliin.

Varsinaisen peliajan jälkeen 1–1-tilanteeseen päättynyt ottelu ratkesi vasta rangaistuslaukauskilpailussa.

Venäläiset ovat toistaiseksi kokeneet turnauksessa yhden tappion, Tshekille alkulohkossa.

Leijonat puolestaan on kulkenut voitosta voittoon.

Olympiafinaalissa kohtaavat ennakolta kovimmat joukkueet, jotka on kuorrutettu KHL-tähdillä.

Venäjän olympiakomitean joukkueen Mihail Grigorenko kehui Leijonia välierän jälkeen.

”Heillä on hyvä joukkue. Erinomainen maalivahti ja paljon tuntemiamme KHL-pelaajia”, Grigorenko sanoi.

KHL:ää TsSKA Moskovassa pelaava Grigorenko, 27, piti Ufan suomalaisketjua ja Leijonien ykkösnyrkkiä (Markus Granlund–Sakari Manninen–Teemu Hartikainen) Suomen kovimpana aseena mutta uhosi, että venäläiset aikovat katsoa videoita ja olla siten valmiina pysäyttämään Leijonat.

”Ufan kaverit osaavat tehdä maaleja. Tiedämme kenet olemme kohtaamassa. Katsomme videoita ja olemme valmiina”, viime kaudella NHL:ää Columbus Blue Jacketsissa pelannut Grigorenko sanoi ja mainitsi nimeltä myös Mikko Lehtosen.

Mihail Grigorenko (vas.) olympiavälierässä.

Ruotsin päävalmentaja Johan Garpenlöv harmitteli Tre Kronorin kohtaloa. Hänen mielestään Ruotsi suoriutui ottelusta hyvin ja oli jopa niskan päällä.

”Mielestäni pelasimme hyvin, mutta emme löytäneet keinoja useampaan kuin yhteen maaliin”, Garpenlöv sadatteli.

Ruotsi on kohdannut turnauksessa sekä Leijonat että Venäjän olympiakomitean joukkueen ja hävinnyt molemmille niukasti varsinaisen peliajan jälkeen. Garpenlöv ennusti finaalista puolustustaistoa.

”Finaalista tulee tiukka. Vastakkain on kaksi vahvaa joukkuetta, jotka huolehtivat puolustuksestaan”, Garpenlöv analysoi.

Helppo uskoa, sillä perjantain olympiavälierät olivat vähämaalisia. Varsinaisella peliajalla tehtiin molemmissa otteluissa vain kaksi maalia.

Sekä Leijonat että venäläiset vakuuttivat nimenomaan puolustuksellaan – hyökkäysilotulitusta ei nähty.

”Finaalissakaan ei tehdä paljoa maaleja”, Garpenlöv ennusti.

”Mutta molemmilla on toki taitavia pelaajia”, hän jatkoi.

Ruotsi joutui pettymään. Tre Kronor kohtaa lauantaisessa pronssiottelussa Slovakian.

Leijonien sankareita aamun välierässä olivat avausmaalin tehnyt Sakari Manninen sekä maalivahti Harri Säteri, joka pelasi komean nollapelin.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi ottelun jälkeen, että Leijonat pystyy nähtyä parempaan hyökkäyspeliin olympiafinaalissa.

Hän oli myös finaaliennustuksessaan hieman eri linjoilla Ruotsin Garpenlövin kanssa, sillä Jalonen povasi finaalista jopa avoimempaa peliä.

”Asetelma oli erilainen kuin se on finaalissa. Tässä oli kuitenkin vielä vähän hävittävää, kun pelattiin olympiafinaalipaikasta. Loppuottelussa on jotain jo saavutettu ja uskon, että peli on rennompaa”, Jalonen sanoi ottelun jälkeen.

”Olimme pikkuisen varovaisia, kipsissä ja pystytään pelaamaan pikkasen parempaa hyökkäyspeliä. Uskon, että finaalissa tulee vähän enemmän maalipaikkoja. Tänään niitä oli itse asiassa aika vähän”, Leijonaluotsi summasi.

Jääkiekon miesten olympiafinaali pelataan sunnuntaiaamuna kello 6.10 alkaen.