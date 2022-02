Valtteri Filppula koki tuskallisen hetken lähtiessään kotoa kauas Kiinaan – suuri uhraus on nyt saamassa palkinnon

37-vuotias Valtteri Filppula valmistautuu uransa viimeiseen olympiaotteluun.

Leijonien kapteeni Valtteri Filppula myönsi, että hermostuneisuus ja jännitys hiipivät pelivarusteiden alle ennen Slovakiaa vastaan pelattua jääkiekon olympiavälierää.

Filppula uskalsi olla rehellinen. Ottelu oli tavallista tärkeämpi, vaikka hän on sentään pelannut Stanley Cupin finaaleissa ja voittanut mestaruuden Detroitissa 2007.

”Kyllä aina on pientä jännitystä. Isot pelit vähän jännittävät ja se on hyvä asia. Tietää, että on ainakin keskittynyt ja valmiina. Jos vähän jännittää, se on normaalijuttu”, Filppula sanoi 2–0-voittoon päättyneestä välierästä.

Filppulan ja jännityksen ymmärtää. Hän pelaa erittäin isoista asioista.

Ennen olympialaisia Filppula joutui tekemään hankalan ratkaisun. Heidän perheeseensä syntyi tytär vain kaksi päivää ennen Pekingiin lähtöä.

Vera-tyttären syntymä oli Filppulan perheessä yksi maailman isoimmista asioista, mutta pelaajauralla olympiafinaali kuuluu lähes samaan kategoriaan.

”Henkilökohtaisesti on upea paikka. Viimeinen olympiapeli ja täytyy yrittää nauttia mahdollisimman paljon”, Filppula, 37, sanoi.

”Ja toivottavasti tulee hyvä peli.”

Filppula, jos kuka, osaa arvostaa Leijonien pääsyä loppuotteluun. Hän uhraa maajoukkueelle perheen tärkeitä viikkoja ja tietää kiekkouransa rajallisuuden.

Leijonat pelasi edellisen kerran olympiafinaalissa Torinossa 2006. Sen ottelun Filppula katsoi televisiosta, mutta oli itse mukana Vancouverin pronssijuhlissa 2010.

Sotshin olympialaisiin 2014 Filppulan piti matkustaa, mutta hänen jalkansa murtui viimeisessä NHL-pelissä ennen sitä.

Siitä ei ole tietoa, kuinka pitkään Filppulan ura jatkuu, mutta sen hän tietää, ettei uusia olympialaisia enää tule hänen kohdalleen.

Siksikin voitto Slovakista upposi tajuntaan kuin tuhat volttia.

”On hyvä fiilis. Tietenkin se oli sellainen, jota lähdettiin hakemaan. Tiedettiin, että jos kaikki menee hyvin, meillä on hyvät mahdollisuudet päästä olympiafinaaliin”, Filppula sanoi ja nyt hän on siellä.

Suomi kaatoi Slovakian, mutta ei millään jääkiekon taideteoksella. Joukkue puolusti ja puolusti, ja se tuskin riittää sunnuntaisessa finaalissa.

”Me oltiin tänään vähän passiivisia ja puolustettiin enemmän. Seuraavaan peliin pitää vielä rohkeammin hyökätä ja luoda omiakin paikkoja.”

Jos Leijonat jännitti pelaamistaan, Filppula uskoi niin käyneen myös slovakeille.

”Tämmöisissä paikoissa, jotka ovat urheilullisesti isoja hetkiä, kyllä näissä aina vähän jännittää. Tulee lisäkeskittymistä. Se tekee valmiimmaksi, että on varmasti hereillä.”

Vaikka Filppulalla on paljon kokemusta Stanley Cupin finaaleista, ei hän oikein osaa laittaa näitä tapahtumia järjestykseen.

”Maajoukkuepelinä ei paljon isompia otteluita voi tulla, muuten on hankala verrata. Kyllä tämä on huima juttu päästä nauttimaan finaalista.”