Olympialaisten kultasankari Marko Anttila kertoo lapsuudestaan ja kasvukivuistaan – Hyppää videolla Anttilan Volvon kyytiin hänelle tärkeisiin paikkoihin Lempäälässä

Marko Anttila oppi luistelemaan alle kouluikäisenä Lempäälän järven jäällä, ja vielä pari vuotta senkin jälkeen ainoa paikka harjoitella löytyi ulkojäiltä. Nyt Leijonien olympiafinaalin voittomaalin rakentanut hyökkääjä rentoutuu mökillä samoissa ”perämettissä”. Jos jääkiekko ei olisi vienyt miestä mennessään, hänestä olisi voinut tulla historian opettaja. Kiersimme Anttilan maastokartanoautossa hänen lapsuusmaisemissaan. Tämä juttu julkaistiin alun perin kesäkuussa 2019.

Marko Anttila muodostaa kämmenensä kiikareiksi ja kumartuu hieman, me kuvaajan kanssa tarvitsimme samaan tikkaat. Anttilan on nähtävä, miltä varhaislapsuudesta tutun koulun liikuntasali nykyisin näyttää. Hän on käynyt paikalla edellisen kerran 15 vuotta sitten.