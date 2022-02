Ville Nieminen ällistyi Leijonien muodonmuutoksesta – ”Tähän pisteeseen on tultu”

Leijonat eteni olympiafinaaliin kaatamalla välierässä Slovakian 2-0.

Rutiinivoitto. Näin voisi tiivistää Leijonien esityksen Pekingin olympialaisten välierässä varhain perjantaiaamuna. Leijonat klaarasi välierässä Slovakian maalein 2–0.

Tähän on tultu. Leijonille riittää finaalipaikkaan perussuoritus olympialaisten välierässä.

"Täytyy miettiä, että mikä se perussuoritus suomalaisessa jääkiekossa on. Tähän pisteeseen ollaan tultu. Aika kova on suomalaisen jääkiekon kehityskaari, kun odotusarvona on mennä finaaliin ja sitä pidetään itsestäänselvyytenä”, niputtaa Sanoman kisatiimin jääkiekkoasiantuntija Ville Nieminen.

"Suomalainen jääkiekko perustuu prosessiin, mutta tässä turnauksessa ei ole ollut samanlaista pelin kehitysprosessia, vaan on ollut voittamisen keinojen kehitys.”

Leijonat on alkulohkon jälkeen pannut pudotuspeleissä pystyyn nihilistisen puolustusklinikan, joka on taannut voitot Sveitsistä ja nyt Slovakiasta.

"Suomi on voittanut jatko-ottelut tiiviillä keskustan puolustamisella ja minimalistisella hyökkäysotteella – ja onnella vielä lopussa. Prosessi on muuttunut voittavaan suuntaan. Suomesta on tullut huippumaa, joka pelaa voitosta. Ei niinkään pelin kehittymisestä”, Nieminen linjaa.

Selkeänä haastajana välierään lähtenyt Slovakia pani vahvasti hanttiin. Ajallisesti Slovakia pelasi paljon Leijonien puolustusalueella, mutta vaaralliset maalipaikat olivat kortilla.

Päätöserän maalipaikkalukema on korutonta kertomaa Slovakian kannalta. Niemisen datalaskurin mukaan vaaralliset maalipaikat menivät kolmannessa erässä Leijonille 1–0.

"Siellä oli puolittaisia maalipaikkoja Slovakialla, mutta Slovakia ei päässyt jatkokiekoille, sillä Suomi puolusti niin huikeasti kentän keskustaa. Suomi ei antanut maalille menijöille tilaa tai aikaa.”

Nieminen näkee, että ennakkosuosikin asema hieman kipsasi Leijonia välierässä.

"Nyt ollaan tilanteessa, missä Suomi nähdään sellaisena joukkueena, jota lähdetään haastamaan. Ennakkosuosikin pelissä on aina mukana häpeän tunne ja menettämisen pelko”, muistuttaa Nieminen.

Niemisen mukaan sunnuntain finaalissa Leijonien on vesitiiviin viisikkopuolustamisen lisäksi saatava kiekollista peliään paremmin käyntiin. Slovakia-ottelusta on vara parantaa merkittävästi.

"Se on hyvä asia. Tulevan vastustajan (Ruotsi tai Venäjän olympiakomitean joukkue) ratkaisukyky on terävämpi. Finaalissa Suomen riskien on oltava täysin nollissa. Erikoistilanteet ja pienten marginaalien asiat, kuten aloitukset, nousevat arvoon arvaamattomaan”, Nieminen ennakoi.