Marko Anttila soitti vaihtopenkiltä suutaan Slovakian teinitähdelle – ”Ei ollut mitään apua”

Leijonat yritti horjuttaa Slovakian huippulupausta.

Peking

Marko Anttila myönsi olympiavälierän jälkeen, ettei suoritus ollut Leijonilta ”kaikkein kaunein”.

Aggressiivinen ja ennakkoluuloton Slovakia pani Leijonien tähtisikermän lujille, mutta taipui ennakkosuosikille 0–2.

Slovakian turnauksen hahmo, viisi maalia takonut 17-vuotias Juraj Slafkovsky oli näkyvä välierässäkin, mutta jäi tällä kertaa ilman täysosumia.

Leijonilla Slovakian syömähammas oli hyvin tiedossa, joten Suomen konkarit päättivät yrittää horjuttaa nuorukaista henkisesti. Anttila paljasti suunnitelman ottelun jälkeen.

"Vähän sitä (horjuttamista) pitää yrittää, totta kai. Minä ja ”Leksa” (Leo Komarov) olemme varmaan hölmöimmät. Pojalla näytti pää kestävän hyvin. Vaikea vastustaja. Onneksi ei saanut tänään maaleja”, Anttila sanoi.

Kolmannessa erässä Anttilan suu kävi Suomen vaihtoaitiosta pelikatkolla slovakialaisten suuntaan. ”Mörkö” sanoi, että nekin puheet oli suunnattu Slafkovskylle.

"Alkoi olla tiukkaa ja peliä niin vähän jäljellä, että yritimme horjuttaa juuri tätä nuorta poikaa, jos hänet saisi vaikka hölmöilemään jotain. Mutta hänen päänsä piti hyvin, ei yrityksistämme ollut mitään apua.”

Anttilan mukaan Slafkovsky ei vastannut provosointiyrityksiin mitään, vaan jätti ne tylysti omaan arvoonsa.

"Siitä näki, etteivät yrityksemme oikein toimineet”, Anttila sanoi.

Slafkovsky kertoi ottelun jälkeen havainneensa Leijonien provosointisuunnitelman, mutta kuittasi sen haastattelualueella lyhyesti.

"He yrittivät (päästä ihon alle) muutaman kerran. Se on osa peliä. Jos on koko ajan keskittynyt, tuollaisiin asioihin ei kiinnitä huomiota”, Slafkovsky totesi lyhyesti.

Leijonat kohtaa olympiafinaalissa joko Ruotsin tai Venäjän olympiakomitean joukkueen.

Anttila peräänkuulutti Leijonilta tasonnostoa.

"Täytyy löytää napsu lisää, jotta tulee kultaa. Meillä on varaa kiristää yksilötasollakin.”

Nollapelin pelannut Harri Säteri ansaitsi varakapteenin kehut.

"Loistava peli”, Anttila kiteytti Säterin esityksen.