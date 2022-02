Kelly Sildarusta tuli jo 13-vuotiaana supertähti – Viron mitalitoivo kantoi pitkään synkkää salaisuutta, poliisi tutkii yhä

Kelly Sildaru on vienyt Viron urheilun uuteen aikaan. Ihailun sekaan on mahtunut kateutta.

Harva 20-vuotias urheilija voi sanoa olleensa valokeilassa jo seitsemän vuoden ajan.

Viron suurimpiin urheilutähtiin kuuluva freestylehiihtäjä Kelly Sildaru täytti torstaina 20 vuotta. Hänen kohdallaan tuo toteamus pitää paikkaansa.

Kelly Sildaru nousi kuuluisaksi jo 13-vuotiaana. Kuva elokuulta 2015.

Sildaru nousi koko Viron tuntemaksi tähdeksi joulukuussa 2015, kun hän päihitti Dew Tour -kiertueella slopestylessa maailman huiput vain 13 vuoden ikäisenä. Kuukautta myöhemmin hänestä tuli samassa kilpailumuodossa X Games -talvikisojen historian nuorin voittaja.

Tiistaisessa naisten slopestylen olympiafinaalissa Sildaru ylsi pronssille. Mitali oli Virolle ensimmäinen talvikisoissa sitten Vancouverin vuonna 2010, mutta juhlaan sekoittui myös ripaus pettymystä.

”Sildaru olisi luultavasti voittanut kultaa, mikäli hänen suksensa ei olisi irronnut toisessa laskussa. Ennen tiistaita hän ei ollut hävinnyt slopestylessa finaalia kahdeksaan vuoteen”, urheilutoimittaja Ott Järvela kertoo Sanomien kisatoimitukselle.

Jo Pyeongchangista Sildarulta odotettiin paljon, mutta tuolloin hän joutui jättämään olympialaiset väliin polvivamman vuoksi.

Kuka? Kelly Sildaru Syntynyt 17. helmikuuta 2002 Tallinnassa. Freestylehiihtäjä, slopestylen maailmanmestari vuodelta 2019 ja olympialaisten pronssimitalisti 2022. Valittu viidesti Viron vuoden nuoreksi urheilijaksi (vuosina 2016–2020) sekä Vuoden naisurheilijaksi vuonna 2019.

Järvela kuvailee Sildarun olevan ensimmäinen uuden aikakauden lajien virolainen supertähti.

”Tästä on seurannut kateutta perinnelajien edustajilta, jotka ovat pitäneet Sildarun saavutuksia kelpaamattomina tai toisarvoisina”, Järvela kertoo.

”Hän on muuttanut koko virolaista urheilua. Nuo äänet ovat vähitellen hiljenneet, joskin niitä on yhä olemassa.”

Talviolympialaisissa Viro on voittanut viimeksi kultaa Torinossa vuonna 2006. Mitali tuli talvilajeista yhdestä perinteisimmistä, kun Kristina Smigun-Vähi ja Andrus Veerpalu olivat vielä maastohiihdon huipulla.

Maastohiihto on sittemmin jäänyt marginaaliin. Nyt Sildarun lisäksi virolaisten keskuudessa suosituimpiin urheilutähtiin lukeutuvat Järvelan mukaan ralliautoilija Ott Tänak, tennispelaajat Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi, miekkailija Katrina Lehis ja talvilajien edustajista myös yhdistetyn hiihtäjä Kristjan Ilves.

Sildarusta erilaisen tekee se, miten nuorena hän on noussut huipulle.

”Kontaveitista ja Kanepista puhuttiin teini-ikäisinä, mutta he tavoittelivat pääsyä maailmanlistalla sadan parhaan joukkoon, eivät maailmanmestaruuksia”, Järvela vertaa.

”'Kellyllä’, kuten hänet yleisesti tunnetaan, on teini-ikäisenä ollut hyvin suuri vaikutus sukupolveensa. Hänestä tuli kuuluisa yläkouluikäisenä, ja hän on ollut roolimalli jo hyvin nuorena.”

Sildarun tarina ei silti suinkaan ole pelkkää riemua ja juhlaa.

Kesään 2019 asti Sildarun valmentajana toimi hänen isänsä Tõnis Sildaru. Ensin valmentajan vaihdos vaikutti päällisin puolin hyvässä sovinnossa tehdyltä ratkaisulta, mutta myöhemmin taustalta paljastui jotain muuta.

Helmikuussa 2021 Kelly Sildaru ja hänen äitinsä Lilian Talving kertoivat Viron yleisradioyhtiön ERR:n tutkivaan journalismiin keskittyvässä Pealtnägija-ohjelmassa, kuinka Tõnis Sildaru oli pahoinpidellyt tytärtään henkisesti ja fyysisesti.

Yhtenä todisteena ohjelmassa esitettiin osa videosta, jossa Tõnis solvaa tytärtään automatkalla 15 minuutin ajan tämän saavuttua sovittuun tapaamiseen myöhässä.

Tõnis Sildaru perusteli kovien otteiden olleen tarpeellisia, jotta kapinoinut nuori saataisiin kuriin. Hän sanoi Pealtnägijassa, että koko kohu oli Kellyn äidin luoma juoni, jolla tämä voisi kostaa hänelle.

KellY SILDARU sanoi tuovansa asiat julkisuuteen kertoakseen totuuden ja tukeakseen muita perheväkivallan uhreja.

”Ehkä tarinani voi rohkaista muita ihmisiä, ja motivoida heitä ottamaan ne askeleet, joiden ottamisessa minulla meni varmaankin liian kauan”, Sildaru sanoi ohjelmassa.

Sildaru sanoi myös, että hänen isäänsä oli kiinnostanut hänen urassaan ainoastaan raha. Sittemmin perhe on jakautunut kahtia, ja Tõnis Sildaru on jatkanut Kellyn pikkuveljen, nuorten maailmanmestaruuden halfpipessä viime vuonna voittaneen Henry Sildarun, 15, valmentajana.

Õhtuleht kertoi tammikuun alussa, että poliisi tutkii yhä ohjelmassa esitettyjä syytöksiä perheväkivallasta.

Gu Ailing (vas.), Mathilde Gremaud ja Kelly Sildaru muodostivat slopestylen mitalikolmikon.

Pekingissä naisten freestylehiihtäjistä parrasvaloissa on ollut pääasiassa yksi henkilö, järjestäjämaan kirkkain tähti Gu Ailing.

Sildaru ja Ailing ovat toistaiseksi ehtineet kisata big airissa ja slopestylessa. Ensin mainittu ei kuulu Sildarun vahvuuksiin, ja hän jäikin ulos finaalista, jossa Gu otti kiinalaisten suureksi riemuksi olympiakultaa.

Slopestylessä myös Sildaru pääsi juhlimaan. Hän oli ensimmäisen laskunsa turvin lähes loppuun saakka kiinni hopeassa, mutta Gu kiilasi viimeisellä kierroksella toiseksi. Kultaa vei big airin pronssimitalisti, sveitsiläinen Mathilde Gremaud.

Jäljellä on vielä lumikouru, jonka karsinta käytiin torstaina. Loppukilpailu on perjantaina. Kyseessä on Sildarun kakkoslaji, vaikka hän voittikin siinä MM-kultaa vuonna 2019.

”Realistiset odotukset Pekingistä ovat olleet kaksi mitalia. Gu on ennakkosuosikki, mutta Sildarun pitäisi olla heti hänen vanavedessään”, Järvela arvioi.

Gu voitti karsinnan, Sildaru oli kolmas.