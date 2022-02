Leijonat eteni Säterin torjunnoilla välieriin ja mitalipeleihin.

Peking

Maalivahti Harri Säteri tunsi ennen olympiajääkiekon puolivälierää, että tulossa oli erityinen ottelu.

Säteri pelasi Leijonien maalilla Tanskan MM-turnauksessa 2018, kun Suomi hävisi puolivälierissä Sveitsille täysin ylivoimaisen alkusarjan jälkeen.

Nyt osat kääntyivät jyrkästi toiseen suuntaan. Leijonat voitti peräti 5–1 ja eteni Slovakiaa vastaan välieriin eli mitalipeleihin.

”Kieltämättä. Kävi se mielessä, kun silloin taidettiin samassa pelissä tippua”, Säteri sanoi.

”Aika rennon olon sain itselleni. Enemmän sellaista positiivista energiaa.”

Lue lisää: Kommentti: Saisiko Norjasta lainaksi hävittäjiä? Maanantain lennolle odotettavissa ennätyksellinen määrä suomalaisia olympiavoittajia

Säteri torjui silloin, mutta Sveitsi aloitti nyt kokeneella Reto Berralla, jonka tilalle tuli Leonardo Genoni. Tanskassa juuri Genoni torjui Sveitsin aina finaaliin saakka.

”Tuntuu hyvältä. Kyllä se tiedossa oli [että Sveitsi on kova], kun ei olympialaisten puolivälierissä ole enää heikkoja joukkueita.”

”Kaikki ovat hyviä jengejä ja kaikkia vastaan täytyy vääntää ihan huippupeli.”

Miro Aaltonen vei Leijonat 1–0-johtoon ajassa 8.37. Vain kaksi minuuttia myöhemmin Mikko Lehtonen laukoi onnekkaasti pomppineen kiekon sisään: 2–0.

Kun Marko Anttila nautiskeli Hannes Björnisen syötöstä 3–0:n toisen erän alussa neljännellä minuutilla, alkoi Sveitsi jäädä horisonttiin.

”Hyvältä näytti. Hyvä esitys meiltä. Hyvät maalit ja hyvää puolustuspeliä”, maalivahti Säteri sanoi.

Olisi ollut harhaluulo, jos olisi ajatellut Sveitsin taipuneen Leijonien nopeaan johtoon. Niin ei käynyt.

”Aika hyvän paineen he saivat toisen erän lopussa ja kolmannessakin, mutta me puolustettiin hyvin. Eivät he kovin monta laadukasta paikkaa saaneet.”

Kaksi viimeistä maalia kilahti tyhjään kehikkoon, kun Sveitsi aloitti takaa-ajon ilman maalivahtia reilut viisi minuuttia ennen ottelun loppua.

Säteri torjui yhteensä 33 kertaa ja sveitsiläiset maskin takana yhteensä vain 18.

Kohtalo puuttui julmasti Leijonien ykkösmaalivahtikuvioihin. Juho Olkinuoran piti olla ykkösvahti Pekingissä, mutta joutuminen muutamaksi päiväksi karanteenihotelliin ennen turnausta muutti suunnitelmat.

”En kommentoi sen enempää, mutta olen tyytyväinen, että saan pelata”, Säteri sanoi arvoituksellisesti hymyillen.