Kommentti: Saisiko Norjasta lainaksi hävittäjiä? Maanantain lennolle odotettavissa ennätyksellinen määrä suomalaisia olympiavoittajia

Leijonat etenee edelleen kohti vääjäämätöntä lopputulosta kiinalaisen koronatorjunnan säntillisyydellä.

Peking

Hornetit on jo nähty. Voisiko ensi maanantain olympialennon loppumatkan saattajiksi saada Norjasta lainaksi muutaman F35-hävittäjän, Suomenkin ilmatilan tulevan puolustajan?

Matkustajaluettelu näyttää sellaiselta, että maanantain paluulennolla Pekingistä Helsinki-Vantaalle on enemmän suomalaisia olympiavoittajia kuin missään koneessa koskaan ennen.

Siellä on kuningas Iivo Niskanen. Eiköhän siellä ole myös joukkueellinen kultaleijonia.

Leijonat etenee edelleen kohti vääjäämätöntä lopputulosta kiinalaisen koronatorjunnan säntillisyydellä. Kupla on vahva. Se ei vuoda mistään.

Olympiatarinassa sattumatkin ovat toistaiseksi suosineet Suomea.

Olympiakullan todennäköisyydet kasvoivat jo joulukuussa, kun NHL vetäytyi kisoista. Sen jälkeen korona on tuonut Leijonille eristyskiusaa ja ylimääräistä säätöä, mutta moni muu on kärsinyt enemmän. Jussi Olkinuoran harmillinen eristyskokemus antoi Leijonien ykkösvahdin viitan Harri Säterille, joka on osoittautunut huippuvireiseksi.

Myös kiekot ovat pomppineet peleissä suotuisasti. Leijonien voitto Ruotsista oli hurja temppu, mutta kiri kolmen maalin takaa vaatii aina myös hieman onnea.

Ottelukaaviokin on osunut Leijonille kohdalleen. Siitä toki ansio kuuluu Ruotsi-voitolle. Jos Suomi olisi hävinnyt Tre Kronorille, puolivälierissä olisi tullut vastaan Kanada ja mahdollisessa välierässä Venäjän olympiakomitean joukkue.

Ruotsi-voitolla ottelukaavio heitti pudotuspeleissä kultatien ensimmäiseksi esteeksi Sveitsin. Seuraavan eteen tulee Slovakia.

Näin siloteltua kultatietä Leijonilla ei ole ennen ollut.

Puolivälierävoitto Sveitsistä oli Leijonilta kliinisen varma suoritus. Ei häikäisevä, mutta juuri tarvittava. Sellainen, joita voittavat joukkueet yleensä ottavat matkalla kultajuhliin.

Sveitsi pani kaiken likoon, eikä pelannut huonosti. Aivan alussa Leijonilla oli pieniä käynnistymisvaikeuksia ja huolimattomia syöttöjä. Hiljalleen rytmi löytyi, tuli kaksi hyvin pelattua hyökkäystä, joissa taas kiekko sopivasti pomppikin ja peli oli 2–0.

Sen jälkeen homma rullasi lukuun ottamatta Sveitsin päätöserän etsikkoaikaa 3–1-tilanteessa. Keskieurooppalaiset taistelivat vimmatusti, mutta siinä vaiheessa Leijonat puolestaan näytti, että oman johtoaseman puolustaminenkin onnistuu paremmin kuin Ruotsilta sunnuntaina.

Leijonilla on sopivasti tavaraa vielä piipussakin.

Ykkösketjun Sakari Manninen ja Teemu Hartikainen ovat Leijonien pistepörssin kärjessä. Siellä he ovat ennen kaikkea Mannisen 30-vuotispäivän ilotulituksen ansiosta.

Mannisen johtama ykkösketju on ollut Slovakiaa vastaan pelatun avausottelun ja sentterin hattutempun jälkeen hieman varjoissa.

Heiltä Suomi tarvitsee lisää tekoja, hyökkäyspään luovuutta sekä tehoja. Juuri heillä on eväät nostaa Leijonien peliä vielä pykälän paremmalle tasolle. Varsinkin ketjun toisen laiturin Markus Granlundin kisat ovat menneet toistaiseksi vaisusti, osin toki toisen pelin loukkaantumisen ja kolmannen pelin ulosajon takia.

Välierässä Leijonat kohtaa siis Slovakian.

Slovakia on voittanut Suomen arvokisoissa viimeksi silloin, kun maalintekijätilastossa oli nimiä Marian Gaborik, Miroslav Satan, Ville Peltonen ja Jukka Hentunen. Se oli MM-kisoissa 2004.

Sen jälkeen Leijonat on voittanut Slovakian arvokisakohtaamisissa 12 kertaa peräkkäin.

Historia ei paina perjantaina mitään, mutta on silti vaikea nähdä, että Slovakia pystyisi haastamaan Leijonia sen paremmin kuin turnauksen avausottelussa. Siinä slovakit hieman yllättivätkin suomalaisia tulemalla alussa todella lujaa päälle.

Yllätys ei kuitenkaan pitkälle kantanut.

Leijonien pitää toki hoitaa välierä ja finaali ensin samalla mestarillisella varmuudella kuin tähän asti, mutta F35-hävittäjiä tarvittaisiin loppumatkan saattajiksi maanantaina iltapäivällä arviolta noin kahden jälkeen.