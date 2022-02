Joni Mäki runnoi hurjan hopeakirin – Harri Kirvesniemi kertoo, mikä on viestisankarin erityisominaisuus

Sanoman olympiatoimituksen asiantuntija Harri Kirvesniemi häkeltyi Suomen miesten hopeasta parisprintissä.

Iivo Niskanen ja Joni Mäki hurjastelivat olympiahopealle perinteisen parisprintissä. Niskanen löi ankarasti omalla viimeisellään ja päästi Mäen unelmapaikalta ankkuriosuudelle.

Mäki piti vauhtia heti alusta saakka. Norjan Johannes Hösflot Kläbo ja Venäjän Aleksandr Terentjev tyytyivät seuraamaan suomalaista.

Kläbo iski karkuun stadionalueen ylämäessä, mutta venäläistykki ei mahtanut mitään rajua tasatyöntöä taka- ja loppusuoralla runnoneelle Mäelle.

"On se Joni huikea kaveri!” Sanoman hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi hehkutti heti kisan jälkeen.

Terentjev on yksi maailman parhaimpia kirimiehiä varsinkin perinteisellä. Mäki oli tänään kovempi.

"Joni on kyllä huikeassa kunnossa. Terentjev oli aivan huimilla hapoilla stadionin nousussa. Sen näki, että siinä ratkeaa hopea eikä kumpikaan pysty enää tasurilla rytminmuutokseen.”

Mäki (vas.) ja Niskanen juhlivat villisti.

Mäen, 26, iskukyky oli kateissa vielä pari kuukautta sitten. Kautensa vakuuttavasti aloittanut sprintteri sairastui joulukuussa. Hän piti lähes kahden kuukauden kisataukoa ja keskittyi harjoittelemaan.

"Silloin mietittiin, josko edes kisoihin kannattaa lähteä.”

Vielä Imatran SM-kisoissa tammikuun alussa ei nähty ilotulitusta. Mäki kuitenkin osoitti nousukuntonsa jo viime tiistain olympiasprintissä, jossa hän oli neljäs.

Nyt tärähti kunnolla. Kirvesniemen mukaan kyse on Mäen harvinaisesta kyvystä palautua vaikeuksien jälkeen huippukuntoon.

"Joni on aina ollut juuri tuota, kun kyse on ollut ylikuormituksen kanssa tasapainottelusta. Ja jopa pienten sairauksien kanssa taiteillessa. Muutama viikko, ja hän on jo aivan eri mies”, Kirvesniemi huomauttaa.

Mäki voitti parisprintin hopeaa myös viime talven MM-hiihdoissa Oberstdorfissa. Iivo Niskanen on juhlinut Pekingissä kultaa, hopeaa ja pronssia.

