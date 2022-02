Entinen Tappara-tykki on juuttunut Leijonissa katsomoon: ”Eiköhän sillä vedetä loppuun asti”

Niko Ojamäki uskoo, että hänen paikkansa pysyy katsomossa. Tilanne harmittaa maalintekijää.

Peking

KHL:n maalikuningas Niko Ojamäki jatkoi Leijonien tiistain harjoituksissa musta pelipaita yllään.

Pelaavassa kokoonpanossa olevat on harjoituksissa jaettu sini- ja valkopaitaisiin. Ulkopuoliset ovat mustassa paidassa. Se tarkoittaa sitä, ettei Ojamäkeä nähdä kaukalossa myöskään keskiviikon puolivälierässä, ellei miehistöstä putoa viime hetkillä hyökkääjiä.

”Sitä se näyttää, että katsomosta peli katsotaan”, Ojamäki sanoi.

”Kivempi olisi olla jäällä, ei siitä mihinkään pääse. Nämä ovat kuitenkin pelejä, joista on aina unelmoinut. Melkein jo mitalipelejä, joten kyllähän sitä haluaisi olla askissa näyttämässä, mitä osaa.”

Eihän se ihme ole, jos hyökkääjää hieman korpeaa.

MM-kultaa ja -hopeaa urallaan jo voittanut hyökkääjä ei lähtenyt Pekingiin roolissa, jossa ollaan varalla tai keikutaan kokoonpanon rajoilla. Hän lähti matkaan miehenä, joka oli tehnyt KHL:n suomalaispelaajien yhden kauden maaliennätyksen, 29 osumaa. Rooli Leijonissa oli kolmosketjussa sekä kakkosylivoimakentällisessä Vitjazista tutun tutkaparin Miro Aaltosen rinnalla.

”Kun on meno päällä, olisi ollut kiva jatkaa sitä täälläkin. Tehdä pisteitä ja tulosta.”

”Se on mitä se on. Aina kisoissa on ylimääräisiä pelaajia. Nyt se on minun kohtaloni. Ei tässä oikein muu auta kuin toivoa, että jätkät hoitavat homman kotiin.”

Ojamäki pelasi vain turnauksen avausottelussa Slovakiaa vastaan. Ottelun alussa ketjulla oli pieniä vaikeuksia. Pelin edetessä tahti parani. Ojamäki oli mukana rakentamassa kahta osumaa, joista toiseen hän sai syöttöpisteen. Kakkosylivoimakentällinen puolestaan pyöritti peliä lupaavan vaarallisesti.

”Ihan hyvä peli se oli minunkin mielestäni. Se oli ensimmäinen pelini pienessä kaukalossa. Alku oli tahmea, mutta kun totuin siihen, että peli on nopeampaa ja tilanteet tulevat nopeammin, homma lähti rullaamaan.”

Porilaiselle entiselle Tappara-hyökkääjälle (2017–20) ei tullut silti suurena yllätyksenä, ettei hän pelannut toisessa pelissä Latviaa vastaan. Ojamäen mukaan päävalmentaja Jukka Jalonen oli puhunut jo etukäteen, että lyhyen turnauksen alussa peliaikaa annetaan mahdollisimman monelle ja sen jälkeen päätetään kokoonpano, jolla jatketaan.

Alun perin Ojamäen tontilla aloitti Toni Rajala. Rajala nousi kuitenkin ykkösketjuun, kun Markus Granlundin peli päättyi ennen aikojaan. Silloin taas Leo Komarov nousi kolmosketjuun. Lopulta konkari Komarov ratkaisi koko pelin.

”Näin se varmaan meni. Kaverit vetivät hyvän pelin ja saivat jatkaa.”

26-vuotias hyökkääjä ei laske kovin paljon sen varaan, että hän enää olympiaturnauksessa pelaisi. Harjoitusten kautta kokoonpanoon on hankala nousta.

”Harjoitukset ovat välipäivän jäitä. Aina tietysti vedetään täysillä, mutta ei näissä harjoituksissa enää anneta näyttöjä Jukalle.”

”Aina sitä toivoo, että pääsisi pelaamaan, mutta jos homma luontuu ja peli on kondiksessa, eiköhän sillä vedetä loppuun asti.”

Sen Ojamäki lupasi, ettei hän ala kohtaloaan murjottamaan.

”Jos jotain masistelee tai on surullinen, ei se ole hääviä muille, se voi tarttuakin. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä iloisella mielellä ja tsempata jätkiä.”

Yhden pelin pelanneena Ojamäki saa matkasta joka tapauksessa mitalin, jos Leijonat kolmen joukkoon yltää.

”Toivon, että jätkät hoitavat kultaan asti.”