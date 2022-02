Leijonien harjoitusryhmä kapenee: Kolme pelaajaa lähtee aikaistetulle kotimatkalle – ”Tästä tuli kisaturistireissu”

Leijonat yllättänyt sääntö varapelaajien käyttömahdollisuudesta oli kiekkoilijoille pettymys.

Oliwer Kasken matka Pekingiin meni harjoittelemiseksi ja pelien katsomiseksi. Keskiviikkona edessä on aikaistettu kotimatka.

Peking

Leijonien mukana Pekingissä pari viikkoa harjoitelleet Oliwer Kaski, Veli-Matti Savinainen ja Teemu Turunen lähtevät aikaistetulle kotimatkalle.

Trion matkustaa Helsinkiin keskiviikkona. Syy aikaistetussa kotimatkassa on Leijonille yllätyksenä tullut sääntö varapelaajien käyttömahdollisuudesta.

Suomi otti kisareissulle varapelaajia, koska käsitys oli se, että reservimiehiä voi käyttää myös loukkaantumisten sattuessa. Myöhemmin joukkueelle kantautui tieto, että varsinaisesta kisamiehistöstä pitää olla pois kolme pelaajaa ennen kuin on mahdollisuus ottaa yksi varapelaaja kokoonpanoon. Lisäksi loukkaantuneita ei voi korvata varapelaajilla, vaan nimenomaan koronaan sairastuneita.

”Jokunen peli oli jo pelattu, kun tällainen tieto tuli. Pakko myöntää, että kyllähän se harmitti”, Kaski kertoi.

”Kun tästä reissusta puhuttiin, piti olla mahdollisuus päästä pelaamaan, jos tulee loukkaantumisia tai koronaa. Niitä ei tietenkään kenelläkään toivo, mutta nyt olisi voinut olla sauma päästä pelaamaan. Se mahdollisuus vietiin kuitenkin loppumetreillä pois. Tieto olisi voinut tulla aiemmin.”

Puolustaja myönsi, että suhtautumista kisamatkaan varapelaajana olisi pitänyt miettiä toisesta näkökulmasta, jos asiasta olisi ollut oikeaa tietoa.

”Tästä tuli kisaturistireissu – tai olisi tullut, jos olisi päässyt muitakin lajeja katsomaan. Naisten ja miesten kiekkopelejä me näimme.”

”Saimme me täällä hyviä treenejä. On silti parempi lähteä keskittymään playoffseihin, koska pelaaminen täällä on niin epätodennäköistä”, Kaski sanoi.

Varapelaajista Pekingiin jäävät vielä maalivahti Janne Juvonen ja puolustaja Tommi Kivistö.

Kasken ja kumppaneiden kisamatkassa oli muutenkin monta käännettä. Ensin tuli pettymys, kun nimeä ei löytynyt kisapelaajien listalta. Sen jälkeen tuli kutsu Vierumäelle valmistautumisleirille, koska koronan vuoksi oli epäselvää, ketkä valituista pääsevät matkaan, ketkä eivät. Sen jälkeen aukesikin yllättävä mahdollisuus lähteä Kiinaan varapelaajaksi, jolle voi hyvinkin aueta pelipaikka. Ja lopulta asia oli toisin ja edessä on aikainen kotimatka.

”Päivä kerrallaan tässä on menty. Kun meillä oli se tieto, mikä oli, päätös lähteä mukaan oli helppo, koska KHL:ssä ei pelata.”

Pekingissä varapelaajat ovat asuneet muusta joukkueesta erillään. Hotelli vaihtui matkan varrella alun ankeudesta hieman parempaan. Harjoituksissa ja pukukopissa he ovat olleet muiden mukana.

”Hallilla on vietetty aikaa. Paljon on pelattu korttia. Yllättävän hyvin aika on mennyt”, Kaski totesi.

Helsingistä Kaski lentää suoraan Moskovaan, jossa odottaa hallitsevan KHL-mestarin Avangard Omskin harjoitukset. Puolustajan mukaan viikonloppuna on edessä pari harjoituspeliä, jotta joukkue saa tuntumaa ennen pudotuspelien alkua.

Kaski kääntää katseensa vain pudotuspeleihin, mutta MM-kotikisatkin toki kiinnostavat.

”Pettymys se oli, etten mahtunut olympiajoukkueeseen. Valmennus tekee kuitenkin valinnat parhaansa mukaan, ja joukkueessa on selkeät roolit mietitty”, Kaski viittasi tammikuun varsinaisen olympiajoukkueen nimeämiseen.

”Pitää vain jatkossa pelata paremmin ja käyttää näyttöpaikat hyödyksi.”

