Pyrintö löysi uusia ratkaisijoita Osku Heinosen ja Ike Smithin rinnalle – laiturin olkapäävamma säikäytti

Pyrintö pesi kasvonsa sarjakakkosta Kouvolan Kouvoja vastaan. Devante Foster satutti olkapäätään.

Yleisö on palannut Pyynikille. Punavalkoiset kannattajat todistivat Emanual Shepherdin donkkia.

Aamulehti

Tampereen Pyrintö pesi lauantaina Pyynikin palloiluhallissa 540 katsojan edessä kasvonsa pelattuaan viime keskiviikon KTP-Basket-tappiossa ensimmäisen kehnomman pelinsä pitkään aikaan.

Pyrintö otti miesten Korisliigan ylemmässä jatkosarjassa voiton sarjakakkosesta Kouvolan Kouvoista 110–86 (53–38). Voitto oli vakuuttava, vaikkakin Kouvoilta puuttui paljon pelaajia kotimaisten kärkinimiensä Tuomas Hirvosen ja Henri Permannon johdolla.

”Kouvot oli sen verran vajaamiehinen, että meillä oli etu siinä. Olen tyytyväinen siihen, että teimme sen, mitä piti. Olimme vahvempia korin alla, piti hyökätä korille ja ottaa levypallot. Teimme sen kaiken”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen avasi.

Ylemmästä jatkosarjasta on tulossa tiukka. Sarjassa kuudentena oleva Pyrintö on vain kuuden pisteen (kolme voittoa) päässä Kouvoista. Pyrintö voitti runkosarjan viimeisestä yhdeksästä ottelustaan seitsemän ja nousi toiseksi viimeisenä (viidentenä) ylempään jatkosarjaan. Joulukuun alusta alkaneen kirin päättymisen jälkeen Pyrinnöllä on uusia tavoitteita mielessään.

”Pelasimme joulukuusta asti ikään kuin pudotuspelejä. Joukkue käsitteli tuloksen, pääsimme ylemmäs, emmekä ole tyytyväisiä. Nälkä kasvoi syödessä. Olemme edelleen matkalla. Kotiedun haluamme aina”, Sopanen tarinoi.

Devante Foster sai jumpata vasenta olkapäätään kahden täräyksen jälkeen.

Pyrintö on viime viikkoina tukeutunut paljon kapteeni Osku Heinosen ja taiturimaisen Ike Smithin osaamiseen. Kouvoja vastaan onnistumisia tuli laajemmin. Vihdoin kaukoheittonsa löytänyt Tomas Pihlajamäki upotti isäntien ykköslukeman 19 pistettä, alkukauden menettänyt Panu Peltokangas viimeisteli 11 pistettä ja puolustuspään osaaja Emanual Shepherd (15 pistettä/17 levypalloa) loisti lauantaina myös korinteossa.

Billy Boyd III linkosi vieraille 31 täppää.

”He (Pihlajamäki ja Peltokangas) olivat suurimmat tasonnostajamme. Shepherd oli aivan huikea, korvaamaton”, Sopanen hehkutti.

Lauantain ainoa harmi Pyrinnön kannalta oli vahvasti aloittaneen Devante Fosterin olkapäävamma.

”Vaikuttaa siltä, että vakavampaa rakenteellista vammaa ei tullut. Toivon, että selvisimme säikähdyksellä”, Sopanen kertoi.