Huomasitko tätä tv:ssä? Suomalaistähden pinna paloi täysin – näin hän selittää raivokohtaustaan

Michelle Karvisen tunnetila läikkyi yli.

Peking

Naisleijonien tähti Michelle Karvinen, 31, pelaa aina suurella tunteella.

Olympiavälierässä tunne läikkyi hieman yli.

Kun USA karkasi Naisleijonien kovasta taistelusta huolimatta 0–2-johtoon ja pelaajat olivat jo asettumassa keskialoitukseen, Naisleijonien vaihtoaitiosta lensi jäälle varrestaan irronnut lapa.

Se oli Michelle Karvisen (entisen) mailan lapa. Hän löi suutuksissaan mailansa rikki vaihtoaitiossa. Tuomarit joutuivat siivoamaan ylimääräisen sotkun pois jäältä.

Ennen USA:n maalia Karvinen yritti potkia kiekkoa pois Naisleijonien maalin edustalta mutta ei onnistunut siinä. Siksi hän turhautui.

”Minulla oli mahdollisuus purkaa kiekko pois, mutta en onnistunut. Olin todella turhautunut itseeni. Välitän tästä joukkueesta jokaisella solullani”, varakapteenina toimiva Karvinen sanoi ottelun jälkeen.

”Joskus tunne menee yli. Pyysin sitä [mailan rikkomista] anteeksi joukkueelta.”

Karvisella oli ensimmäisessä erässä loistava tilaisuus viedä Naisleijonat 1–0-johtoon Susanna Tapanin oivaltavasta syötöstä.

Jos ja kun jossitellaan, niin tuo tilanne olisi voinut muuttaa pelin luonnetta jopa ratkaisevasti.

Ainakin Naisleijonien asetelmat toiseen erään olisivat olleet juuri sellaiset kuin joukkue toivoi.

Karvisen laukaukset kuitenkin kilpistyivät USA:n maalivahdin patjoihin. Kiekko ei yksinkertaisesti noussut tarpeeksi.

”Pelaan mielessäni peliä uudelleen läpi”, Karvinen sanoi ottelun jälkeen mutta totesi, ettei se tietenkään auta mitään.

Neljättä kertaa olympiajäällä esiintyvä Karvinen oli maansa myynyt tappion jälkeen. Hän olisi halunnut johdattaa Naisleijonat finaaliin.

”Sydämeni on särkynyt. Olen niin pettynyt tällä hetkellä.”

Finaalipaikka karkasi Naisleijonilta.

Pronssiottelussa Naisleijonat kohtaa Sveitsin.

Karvinen painotti, että Suomi tahtoo lähteä kisoista kotimatkalle mitalin kanssa, vaikka tällä hetkellä suurin tunne on valtava pettymys.

”Meidän täytyy ottaa nämä tunteet mukaamme, koska ne tekevät meistä vahvempia”, hän sanoi.

”Pelimme takelteli viime kerralla [Sveitsiä vastaan]. Yksi vahvuuksistamme on nopeus”, ja he hidastivat peliä. Meidän täytyy kontrolloida peliä ja pitää yllä vauhtia. Silloin heidän on vaikea pysäyttää meitä.