Jasmi Joensuun kämpän katossa vuoto – ”Luulin, ettei voisi enempää mennä pieleen”

Hiihtäjä Jasmi Joensuu joutui kisapettymysten lisäksi kärsimään vesivahingosta kisakylässä.

Suomen olympiahiihtäjä Jasmi Joensuun kisamatkassa on ollut enemmän kuin tarpeeksi pettymyksiä. Karun kisamatkan kruunasi maanantaina kisakylässä hänen asunnossaan tapahtunut vesivahinko. Huoneeseen valui ikkunan vierestä katonrajasta vettä.

Joensuu oli kuvannut Instagramin tarinat-osioon videoon, jossa näkyi, miten vettä tippui katonrajasta ja huoneen kulmasta lattialle.

”Minä kun luulin, että tässä reissuissa ei voisi enää mennä mikään enempää pieleen”, hän kirjoitti saatteeksi videoon.

Joensuu ei halunnut kommentoida tapahtunutta sen enempää Sanomien olympiatoimitukselle.

Joensuun huone on ylimmässä kerroksessa. Kisakylässä on satanut viime päivät lunta, ja lämpötila on vaihdellut voimakkaasti.

Kisakylän huoltotyöntekijät menivät katolle korjaustöihin sillä välin, kun Joensuu lähti harjoittelemaan maanantaina.

Joensuun huoneen vesivahinko ei ollut ensimmäinen Suomen kisajoukkueen kokema vesivahinko olympialaisissa.

Viime viikolla Suomen asuintalon ensimmäisessä kerroksessa oli putkirikko, ja alakerran käytävä lainehti vettä. Kisaorganisaation työntekijät sulkivat pääsulun ja siivosivat käytävän, eikä Suomen joukkueelle tullut omaisuusvahinkoja.

Joensuun huoneessa ollut vuoto oli selvästi vähäisempi kuin aiempi vesivahinko.

Joensuu on hiihtänyt Pekingin olympialaisissa toistaiseksi vain sprintissä, jossa hänen kilpailunsa katkesi sauvarikkoon puolivälierissä. Norjan Lotta Udnes Weng rikkoi vahingossa Joensuun sauvan.

Joensuu tavoitteli paikkaa Suomen viestijoukkueessa, mutta häntä ei valittu joukkueeseen.

”Nämä nyt on tällaiset kisat. Kärsivällisyyttä on kysytty, ja ihan suoraan sanoen minulla on ollut aika vaikeitakin hetkiä, mutta eiköhän elämä voitti”, Joensuu kommentoi viestipettymystä Sanomien olympiatoimitukselle.

30 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuun Joensuulle saattaa vielä avautua paikka, mikäli kilpailuun ei olisi riittävästi halukkaita ilmoittautuneita.

”Tämän reissun teema on, ettei omissa käsissä ole ollut kovin moni asia”, Joensuu sanoi.

Lue kaikki olympiajutut osoitteesta aamulehti.fi/urheilu