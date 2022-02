Hämmentävintä suomalaisen hiihdon suurimman lupauksen urassa on se, että sitä ei koskaan nähty – Kuka pelastaisi nuoret lahjakkuudet?

Kestävyysihmeenä pidetty Eveliina Piippo lähti tähän kauteen tavoittelemaan paikkaa Pekingin joukkueessa, mutta se jäi lopulta kauaksi. Mutta missä on Anita Korva, kysyy Aamulehden urheilutoimittaja Mikko Husa kolumnissaan.

Aamulehti

Lahti ja Salpausselkä tammikuussa 2019. Käynnissä on nuorten MM-hiihtojen naisten vapaan tyylin vitonen.

Suomen toivon Anita Korvan kisa ei lähde kulkemaan kovinkaan lupaavasti. Ensimmäisellä väliaikapaikalla hän on vasta 24:s puoli minuuttia kisaa johtavan Frida Karlssonin takana.

Hätä ei kuitenkaan ollut tuon näköinen. Korvan vauhti kiihtyy, ja viimeiset 900 metriä hän hiihtää peräti 13 sekuntia Karlssonia nopeammin. Lopulta Korva ottaa pronssia Karlssonin voittamassa kisassa. Toinen on Norjan Helene Marie Fossesholm.

Kaikkiaan Korva saalisti Lahden alle 20-vuotiaiden MM-hiihdoissa kolme pronssia: vapaan vitosen lisäksi sprintissä ja 15 kilometrin yhteislähdössä (perinteisellä). Suomalaishiihtäjäksi harvinainen monipuolisuusihme siis.

Ilmankos Korvan nimen perään kirjoitettiin noihin aikoihin vaatelias määritelmä: suomalaisen hiihdon suurin lupaus.

Korvan ohella Pirkkalassa hiihto-oppinsa saanut Eveliina Piippo oli alle 23-vuotiaiden vapaan tyylin kympillä toinen ja kukisti tällä hetkellä Pekingissä kisaavan Norjan Tiril Udnes Wengin liki puolella minuutilla.

Nykyään Karlsson on hiihdon maailmantähti. Hän lienee ainoa, joka pystyy ensi sunnuntaina haastamaan Therese Johaugin 30 kilometrin yhteislähdössä, jos vain saa vireensä kohdilleen. Fossesholm puolestaan piti Kerttu Niskasen takanaan Pekingin kisojen viestin kolmannella osuudella.

Kestävyysihmeenä pidetty Piippo lähti tähän kauteen tavoittelemaan paikkaa Pekingin joukkueessa, mutta se jäi lopulta kauaksi. Mutta missä on Korva?

Ainoa varma vastaus on, että Kuopiossa, minne hän on muuttanut asumaan. Vaikeampi kysymys kuuluu: missä hän on hiihtäjänä?

Viimeksi Korva on pukenut numerolapun ylleen tammikuun puolivälissä Keuruulla. Hän oli toinen alle 23-vuotiaiden SM-kisojen kympillä.

Hämmentävintä suomalaisen hiihdon suurimman lupauksen urassa on se, että sitä uraa ei koskaan nähty.

Keväällä 2020 Korva oli taas nuorten MM-hiihdoissa. Oberwiesenthalista tuomisina olivat sijat 34, 34 ja 44. Kympin kisassa hän hävisi voittajalle yli neljä minuuttia. Siis ikuisuuden.

Edelleen on suuri arvoitus, miten Suomen kaltaisessa hiihtoon vannovassa maassa on osattu hukata Korvan kaltainen lahjakkuus.

Paljon on lykätty Korvan omalle kontolle. Armeijaan meno kesällä 2019 oli jälkikäteen ajatellen oma virhe. Viime vuosina on viitattu monesti myös terveysongelmiin, fyysisiin ja henkisiin. Niitä iltapäivälehdet ovat kuvanneet sanalla mystinen.

Silti: miten on mahdollista, että suomalaiset hiihtopäättäjät, valmentajat, lääkärit ja muut vastuulliset ovat antaneet kaiken tämän tapahtua?

Sama pätee Piippoon, jonka kestävyysominaisuuksilla nousisi jyrkkää ylämäkeä vaikka päiväkausia.

Kerttu Niskanen täyttää tänä vuonna 34 ja Krista Pärmäkoski 32 vuotta. Seuraavat talviolympialaiset ovat kaksikolle liian kaukana. Korva on vasta 22 ja Piippo 23 eli he ovat nuoria vielä.

Nyt Hiihtoliiton pitäisi perustaa kahden nuoren naisen erikoisvalmennusryhmä, palauttaa kaksikon tehdasasetukset ja aloittaa perusasioista. Aikaa on. Eivätkä ne lahjat ole kadonneet minnekään.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimittaja.

Lue lisää: Suomen hiihto kahmii nyt mitaleja, mutta tulevaisuus näyttää huonolta

Lue lisää: Krista Pärmäkoski on joutunut tekemään useita radikaaleja ratkaisuja, aviomies asui kotona pihasaunassa – Tommi Pärmäkoski kertoo nyt, mitä hiihtounelman tavoittelu on vaatinut

Lue lisää: Krista Pärmäkosken pronssivenytys sai Ari-isän kyyneliin ikaalislaisella sohvalla: ”Ei voinut pidätellä, sen verran kosketti” – Lisää mitaleja luvassa, hän ennustaa