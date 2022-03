Patrik Laine, Miro Heiskanen ja Roope Hintz – Leijonat voi saada kovia nimiä MM-kisoihin, mutta NHL-tähtien tuleminen ei ole yksinkertainen asia

NHL:ssä on pelannut huima määrä suomalaisia, mutta heistä vain pieni osa on tyrkyllä MM-kotikisoihin. Vaikka NHL-kausi päättyisi runkosarjaan, sopimustilanne voi estää kisareissun. Patrik Laine voi joutua kovan valinnan eteen.

Patrik Laine on päässyt kovaan iskuun Columbuksen paidassa.

Aamulehti

”Teitä vastaan on niin hemmetin vaikea pelata.”

Näin sanoi venäläisten päävalmentaja Alexei Zhamnov Suomen maajoukkueen valmentajille puoli tuntia olympiafinaalin jälkeen Pekingissä.

Samalle tasolle Jukka Jalosen Leijonat kurkottaa taas kahden kuukauden päästä MM-kisoissa Tampereella, mutta keiden pelaajien toimesta?

Jääkiekon NHL-liigan runkosarja on loppusuoralla. Samalla alkaa kirkastua, mitkä joukkueet eivät jatka pudotuspeleihin. MM-kisojen kannalta kuuma kysymys on, ketkä pelaajat vapautuvat Leijonien käyttöön.

”Kotikisoja kohtaan on kova kiinnostus”, päävalmentaja Jalonen sanoo.

Jalonen ja A-maajoukkueen GM Jere Lehtinen eivät välttämättä tee enää tarkkailureissua Pohjois-Amerikkaan. Heillä on hyvä tuntuma pelaajien ajatuksista marraskuun reissun jäljiltä.

MM-kisajoukkueen runko tulee historiallisen kultamitalin voittaneesta olympiajoukkueesta. Se koostui valtaosin KHL-pelaajista, jotka ovat sittemmin joutuneet etsimään itselleen uuden seuran loppukaudeksi.

”Toivottavasti saamme muutaman täsmävahvistuksen NHL:stä”, Jalonen sanoo.

NHL:ssä on nähty tällä kaudella yli 50 suomalaista kenttäpelaajaa ja kymmenen maalivahtia. Kenttäpelaajista 31 on pelannut kaudesta suurimman osan NHL:ssä AHL:n sijaan. Heistä vain kahdeksan pelaajan kausi päättyy lähes varmuudella runkosarjaan. Muiden muassa kauden suomalaiset ykköstykit Mikko Rantanen, Sebastian Aho ja Aleksander Barkov pelaavat divisiooniensa kärkijoukkueissa, joten he jahtaavat vielä Stanley Cupia pudotuspeleissä.

NHL:n pudotuspelit alkavat 2. toukokuuta. MM-kisat käynnistyvät 13. toukokuuta, joten vahvistuksia saattaa olla tulossa vielä ensimmäisen pudotuspelikierroksen jälkeenkin. MM-kisajoukkueita voi täydentää koko turnauksen ajan, kunnes 22 kenttäpelaajan ja kolmen maalivahdin kiintiö on täynnä.

”Odottaminen on haastavaa, koska ei tiedä, saako ketään. Ja jos pelaaja tulisikin, niin milloin hän olisi käytettävissä ja milloin olisi huipputikissä”, Jukka Jalonen sanoo ja antaa ymmärtää, että NHL:n pudotuspeleistä joukkueeseen ei oteta ainakaan suurta määrää pelaajia.

Kaikkia vapautuvia NHL-pelaajia ei nähdä Tampereella. Osa joutuu jättämään MM-kisat väliin vammojen takia, mutta merkittävä tekijä on myös pelaajien sopimustilanne. Jos sopimusta seuraavasta NHL-kaudesta ei ole, MM-kisat ja siellä loukkaantuminen on monelle liian iso riski.

”Sopimustilanne on iso tekijä ja ymmärrettävä. Varsinkin, kun on isommista ja pidemmistä sopimuksista kyse”, Jere Lehtinen sanoo.

”Riski on, että loukkaantuu pitkäaikaisesti. Seurat alkavat miettiä, että ensin pitää saada jätkä kuntoon ennen kuin voi edes alkaa tehdä sopimusta.”

Kävimme pääosin NHL:ssä pelanneiden suomalaispelaajien tilanteen läpi ja katsoimme, keitä Leijoniin on tarjolla. AHL:ssä suurelta osin pelanneiden joukossa on mielenkiintoisia ja Tampereellakin tuttuja nimiä kuten Arttu Ruotsalainen, Lassi Thomson, Juuso Välimäki, Santeri Hatakka, Matias Maccelli, Otto Koivula ja Aleksi Heponiemi, mutta katse on nyt ”ylhäällä” paikkansa vakiinnuttaneissa pelaajissa.

Pelaajasiirtojen takaraja NHL:ssä on 21. maaliskuuta. Osa suomalaisistakin saattaa vaihtaa maisemaa vielä kalkkiviivoilla, mikä luonnollisesti vaikuttaisi myös MM-kisoihin pääsyyn. Eniten on riittänyt puhetta Patrik Laineen ja Artturi Lehkosen ympärillä.

Selkein tilanne on itäisessä konferenssissa. Kahdeksan joukkuetta on jo pitkään erottautunut muista.

Idän mielenkiintoisin nimi on luonnollisesti Columbuksen Patrik Laine. Pitkien vaikeuksien jälkeen tehonsa tammi-helmikuussa löytänyt tamperelaistykki olisi jättimäinen nimi kotikisoihin. Laine on kuitenkin yksi lukuisista pelaajista, joilla ei ole vielä jatkosopimusta. Sama tilanne on Lehkosella.

Laineella on menossa vuoden mittainen ja 7,5 miljoonan dollarin arvoinen sopimus.

Kotikaupungissa pelattava turnaus voi olla Laineelle joka tapauksessa niin suuri houkutin, että tamperelainen osallistuu kisoihin sopimustilanteesta huolimatta.

”Vuosien saatossa on nähty myös pelaajia, jotka tulevat ilman sopimusta, mutta aika harvinaista se on”, Jere Lehtinen sanoo.

Edellisissä viisissä MM-kisoissa Suomen joukkueessa on ollut yhteensä vain kolme NHL-pelaajaa ilman sopimusta: Teemu Pulkkinen 2016, Joonas Korpisalo 2017 ja Juho Lammikko 2019. He eivät olleet NHL-paikkaansa vielä vakiinnuttaneet.

”Tällaisille pelaajille MM-kisat ovat myös näyttöpaikka. Kisoissa on jokaisen NHL-seuran edustajia paikalla”, Lehtinen kertoo.

Sopimuksellisista pelaajista itäisestä konferenssista ovat vapautumassa ainoastaan hyökkääjät Janne Kuokkanen (New Jersey) ja Joel Armia (Montreal) sekä puolustajat Henri Jokiharju (Buffalo) ja Rasmus Ristolainen, joka teki vastikään pitkän jatkosopimuksen Philadelphian kanssa. Ristolaisen ja maajoukkueen välinen suhde ei ole ollut ruusuinen viime vuosina.

NHL:n läntisessä konferenssissa tilanne on paljon kimurantimpi kuin idässä. Käytännössä vain Chicagon, Arizonan ja Seattlen pelit on pelattu. Noista joukkueista vapautuvat maalivahti Kevin Lankinen (Chicago) sekä hyökkääjät Joonas Donskoi (Seattle) ja Henrik Borgström (Chicago). Heistä Lankisella on edessä sopimusneuvottelut.

Colorado, Calgary ja St. Louis voivat olla lähes varmoja pudotuspelipaikoistaan. Lännen viimeisistä paikoista taistelee vielä kymmenen joukkuetta.

Leijonajohdon katse kääntyy erityisesti Dallasiin, jossa pelaa peräti viisi suomalaista. Ryhmään kuuluvat puolustajat Miro Heiskanen, Esa Lindell ja Jani Hakanpää sekä hyökkääjät Roope Hintz ja Joel Kiviranta. Jokaisen sopimus jatkuu tämän kauden jälkeen. Varsinkin Heiskanen ja Hintz olisivat superluokan vahvistuksia Leijonille.

Kesän 2020 Stanley Cup -finalisti voi päästä viimeisten joukossa pudotuspeleihin, mutta lainkaan varmaa se ei ole.

Myös Edmontonin kausi voi päättyä runkosarjaan. Joukkueessa pelaavat maalivahti Mikko Koskinen ja hyökkääjä Jesse Puljujärvi. Kummankin sopimus päättyy tähän kauteen. Puljujärvi palasi vastikään kaukaloon. Hän oli kuukauden sivussa loukkaantumisen takia. Myös Heiskanen on ollut samasta syystä yli kaksi viikkoa pois tositoimista.

Nashvillen pullahtaminen pudotuspelien ulkopuolelle vapauttaisi puolestaan hyökkääjät Mikael Granlundin ja Eeli Tolvasen sekä maalivahti Juuse Saroksen MM-kisoihin.

Parhaassa tapauksessa Jukka Jalonen voi siis rakentaa hyökkäyksensä Granlundin, Hintzin ja Laineen varaan. Jos puolustusta johtaisi Dallasin kolmikko ja maalilla torjuisi NHL:n absoluuttisten huippuvahtien joukkoon noussut Saros, olisi Leijona-johdolla käsissä jo huippunimillä vahvistettu joukkue. Todennäköistä kuitenkin on, että ainakin Dallas tai Nashville yltää pudotuspeleihin.