Suomen hiihdon mitalimenestys on edelleen harvojen urheilijoiden varassa, eikä uusia kykyjä ole liikaa jonossa, kirjoittaa Helsingin Sanomien urheilutoimituksen uutistuottaja Tero Hakola.

Kolme vuotta sitten Suomen maastohiihto oli veitsenterällä. Takana oli vaisusti sujuneet Seefeldin MM-hiihdot, josta tuomisina oli vain yksi mitali, Iivo Niskasen pronssi 15 kilometrin kisasta.

Yhden mitalin arvokisat kertoivat karua kieltä Suomen hiihdon kapeasta tasosta. Saldona olisi voinut olla pyöreä nollakin, jos Niskanen olisi sairastanut.

Kaksi vuotta myöhemmin Oberstdorfissa suomalaisilla ei mennyt paljoa paremmin.

Näistä kisoista ei Suomeen tullut yhtään henkilökohtaista mitalia, mutta mitalisteiksi nousi neljä uutta nimeä.

Joni Mäki ja Ristomatti Hakola ottivat parisprintissä hopeaa. Johanna Matintalo ja Jasmi Joensuu hiihtivät pronssia viestijoukkueessa.

Pekingin olympialaisten tilanne näyttää jo ennen kisojen viimeistä viikkoa paljon paremmalta. Kasassa on neljä hiihtomitalia, ja enemmänkin olisi voinut tulla.

Maajoukkueen tilanne ei ole kuitenkaan niin hyvä kuin äkkiseltään näyttää. Joukkueen kova kärki on kokonaisuudessaan samaa ikäpolvea, eikä nuorista ole noussut vielä kunnon haastajia.

Suomalaisten mitalikunnosta vastaa edelleen muutama urheilija.

Uransa kolmannen olympiakultansa Zhangjiakoussa hiihtänyt Iivo Niskanen, 30, kertoi jatkavansa yhä kilpailemista, eikä ihme, sillä hän on elämänsä kunnossa.

Iivo ei välttämättä hiihdä enää kuitenkaan Pohjois-Italian olympialaisissa vuonna 2026, sillä hänellä on elämässään muitakin suunnitelmia.

Lue lisää: Iivo Niskanen loisti kilpaa kolmannen olympiakultansa kanssa – ja pohti asioiden tärkeysjärjestystä elämässään

Myöskään samanikäisten Perttu Hyvärisen ja Ristomatti Hakolan urat eivät jatku ikuisesti.

Lisäksi samaan ikäluokkaan kuuluu naisten ykkösnimi Krista Pärmäkoski. Kerttu Niskasen on häntä kaksi vuotta vanhempi.

Suomen hiihtoa vaivaa sama ongelma kuin aiemminkin.

Jalkapallotermiä lainaten ”murtautumisvaihe” eli nousu hyvästä kansainvälisestä hiihtäjästä arvokisojen ja maailmancupin mitalisijoista taistelevaksi urheilijaksi on nihkeä.

Usein maailman huipulle murtaudutaan alle 25-vuotiaana. Myöhemminkin pääsee, mutta kovimmat hiihtäjät ovat yleensä kovia jo nuorena.

Säännön vahvistavat Krista Pärmäkoski ja Iivo Niskanen, jotka siirtyivät sujuvasti nuorten sarjoista taistelemaan aikuisten arvokisojen mitaleista.

Pärmäkoski oli 21-vuotias ottaessaan parisprintin MM-hopeaa Oslossa 2011, Niskanen oli Sotšin kultahiihdossa 22-vuotias.

Kerttu Niskaselta ja Joni Mäeltä meni loikkaan, joka ei tosin aivan samalle tasolle ole yltänyt, muutama vuosi kauemmin. Nykyjoukkueestakin esimerkiksi Johanna Matintalo voi nousta vielä terävimmälle huipulle.

Suomen joukkueen tilanne näyttää hyvältä seuraavat pari vuotta, mutta entäs sitten?

Oireellista on, että maajoukkueeseen ei ole liikaa tunkua tälläkään hetkellä. Nykyisessä olympiajoukkueessa uutta polvea edustavat vain Jasmin Kähärä, 21 ja ryminällä mukaan noussut Remi Lindholm, 24.

Ulkopuolella kärkinimi on ehdottomasti moninkertainen nuorten MM- mitalisti Alexander Ståhlberg, joka on jo B-maajoukkueessa, vaikka on U20-ikäinen.

Sitten on esimerkiksi Ståhlbergia nuorempi Niko Anttola. Iivon tasoista huipputyyppiä ei ole tiedossa.

Ja naisissa tilanne näyttää huonommalta. Uusia kykyjä kaivataan.