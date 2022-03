TPS-hyökkääjä takoi Ilves-kollegan sairaalaan – tamperelaiset ja turkulaiset kohtasivat ensimmäisen kerran sitten väkivaltaisen tapauksen: ”Pelissä oli tunnetta puolin ja toisin edelleen”

Ilves ja TPS ottivat kaksi potentiaalista pudotuspeliennakkoa. Voitot tasattiin kovassa peliruuhkassa.

Aamulehti

Ilves ja Turun Palloseura kohtasivat viikonlopun tuplapeleissä ensimmäisen kerran sitten 26. syyskuuta, kun turkulaishyökkääjä Maija Otamo takoi Ilves-kollega Emilia Varpulan tajuttomaksi, sairaalaan ja kuukausien pelitauolle. Varpula kertoi helmikuun lopussa Aamulehdelle, ettei voi antaa tekoa anteeksi Otamolle.

Lauantain ja sunnuntain kohtaamisissa ei sattunut ylilyöntejä. Ilves voitti Tesomalla 5–4 (2–2, 2–2, 1–0), mutta TPS otti Kupittaalla revanssin maalein 3–2 (2–0, 1–2, 0–0).

”Pelissä oli tunnetta puolin ja toisin edelleen, mutta keskityimme jääkiekkoon”, Ilveksen päävalmentaja Linda Leppänen kertoi.

”Pelimme oli sekavaa molemmissa peleissä. Meidän vahvuutemme ei ole lähteä vastustajan kanssa maalintekokilpailuun. Meidän on puolustettava kurinalaisesti ja päästettävä 1–2 maalia per peli.”

Ilves ja TPS ovat sijoilla neljä ja viisi naisten jääkiekkoliigan ylemmässä jatkosarjassa, eikä puolivälieräsarja näiden joukkueiden välillä ole kaukana.

”TPS on siitä vaikea vastus, että heillä on muutama todella lahjakas yksilö, jotka pyörittävät peliä ja jaksavat pelata yllättävän paljon minuutteja. Pitkässä sarjassa pitäisi olla meidän etumme, että TPS pelaa niin kapealla materiaalilla”, Leppänen arvioi.

TPS:n vahvuus maalintekokilpailussa on sen ykkösketju, jossa pelaavat Otamo, Estelle Duvin ja Emmi Metsä-Tokila. Trion merkitystä voi havainnollistaa toteamalla, että Duvinin ketju teki viikonlopun kohtaamisissa jokaisen TPS:n maaleista.

”Duvin on mielestäni tämän sarjan kärkipelaajia hyökkäyssuuntaan – ja puolustussuuntaan, kun se häntä kiinnostaa. Hän elää pisteistä.”

Ilves sai Anniina Kaitalan (viikonloppuna 1+1 ja 1+1), Varpulan (0+1 ja 0+1) ja Linnea Melotindosin (1+0 ja 0+1) ykkösketjun sunnuntaiksi takaisin yhteen.

”Heiltä odotetaan maaleja pelien voittamiseksi”, Leppänen muistutti.

Puolustaja Elli Suoranta keräsi viikonlopputehoikseen 3+1.

Ilves on muiden joukkueiden tavoin kovassa otteluruuhkassa olympiatauon jälkeen. Kolmen pelin viikot ovat raakoja tahkottavia. Lauantaina Tesomalla pelannut ja kakkukahveilla olympiapronssiaan juhlistanut tähtimaalivahti Anni Keisala sai huilivuoron sunnuntaina. Esimerkiksi Venla Riipinen pelasi viikonloppuna niin sentterin kuin puolustajan pelipaikallakin.

”Yritämme tasata pelikuormaa pelaajien kesken. Meidän täytyy jaksaa kauden tärkeimmissä peleissä, playoffeissa. Pelitahti on haastava naispelaajille, koska on se arkikin hoidettavana. Olemme kovasti pohtineet, miten rakennamme toimintaamme. Koronakin kuitenkin on tässä läsnä ja sitäkin pitää ajatella. Pelaajien kannalta on kiva, että pelejä nyt on. Pelit kehittävät”, Leppänen muistutti.