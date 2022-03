Kautensa päättänyt Pyrintö taisteli kuudella pelaajalla Lappeenrannassa – ”Ei tässä voi enempää pyytää”

Pyrinnön koripallonaisten toinen liigakausi oli ensimmäisen tavoin murheellinen.

Tampereen Pyrinnön vaikea kausi Naisten Korisliigassa tuli päätökseensä lauantaina Lappeenrannassa. Vain kuudella pelaajalla matkassa ollut Pyrintö joutui taipumaan kotijoukkue Catzille pistein 51–74.

”Mielestäni taistelimme aika hyvin kuudella pelaajalla. Tiesimme, että Catz on kova joukkue ja pelannut viime aikoina hyvin. Ei tässä ollut mitään hävittävää, laitettiin kaikki peliin ja tässä on tulos – 74 pinnaa kuudella pelaajalla on kuitenkin aika vähän”, kommentoi Pyrinnön Taru Timo.

Samoilla linjoilla oli apuvalmentaja Marcus Ketola.

”Sovimme ennen peliä että jätetään kaikki kentälle, ei tässä voi enempää pyytää. Pelasimme rosteriimme nähden hyvällä tasolla, Catz on kova joukkue”, Ketola totesi.

Timon 19 pistettä oli Pyrinnöltä eniten. Hän ja Anni Nurminen pelasivat koko 40 peliminuutin ajan.

Catzin seuralegenda Elena Melto teki 25 pistettä ja otti lisäksi kymmenen levypalloa.

53 ottelua, kaksi voittoa

Pyrintö saavutti kauden 26 ottelusta vain yhden voiton, joka tuli lokakuun lopulla EBT-vierasottelusta.

Pyrinnön kohtalona on viimeiseksi jäämisen vuoksi pudota ykkösdivisioonaan ensi kaudeksi. Kausi oli sille nousun jälkeen toinen liigatasolla: viime kaudellakin Pyrintö saavutti 27 ottelusta ainoastaan yhden voiton.

Viime kaudella Pyrinnön sarjapaikan pelasti se, ettei pääsarjoista voinut koronapandemian vuoksi pudota urheilullisen menestyksen perusteella.