Nyt sen voi todeta: Pyrintö jää viimeiseksi naisten Korisliigassa

Aamulehti

Ellei tätä ole voinut todeta ennen lauantaita, niin viimeistään nyt voidaan se sanoa: Tampereen Pyrintö jää naisten Korisliigassa viimeiseksi. Lauantain jumbokamppailussa Lappeenrannan Catz kylvetti Pyrintöä Pyynikillä 74–49 (35–23).

Seairra Barrett (18 pistettä/11 levypalloa/7 korisyöttöä) sekä kokenut mestaripeluri Elena Melto (17/7/4) olivat Pyrinnölle liikaa. Anni Nurminen (11) ja Anna Peltola (10) pääsivät kotijoukkueesta kaksinumeroisille.

Pyrintö kärsii sairasteluista ja loukkaantumisista. Esimerkiksi Cierra Johnson, Rosa Lehti, Evianna Sipilä ja Iina Keski-Saari puuttuivat vastuupelaajista kokoonpanosta.

”Joudumme menemään jonkun aikaa vajaalla. Sen verran pitkiä toipumisia ovat. Tilanne on vaikea, koska haluaisimme päättää kauden kunnialla”, Pyrinnön päävalmentaja Antti Nikkilä harmitteli.

Pyrintö on alemmassa jatkosarjassa viimeisenä ja se on voittanut yhden koko kauden 21:stä ottelustaan. Matkaa edellä olevaan Catziin on nyt 12 pistettä (seitsemän voittoa).