Jenni Saarinen on rakentanut olympiaunelmansa monipuolisista aineksista – tiistaina haussa on jatkopaikka Pekingin lyhytohjelmasta: ”Tuntuu, että kuulun tänne”

Suomalainen odottaa Pekingin yksinluistelua innoissaan.

Peking

Taitoluistelija Jenni Saarinen toteuttaa tiistaina yhden unelmansa, kun hän liukuu Pekingin olympiajäälle yksinluistelun lyhytohjelmassa.

"On ollut paljon vaikeita vuosia, ja töitä tämän eteen on tehty. Tuntuu, että kuulun tänne”, seuratasolla tamperelaista Kooveeta edustava luistelija sanoi sunnuntain mediatilaisuudessa.

"Harjoitukset ovat menneet hyvin. Odotan innolla, että pääsen irti.”

Irti pääsemisen esteenä on ollut solmuja, jotka Saarisen taustajoukkoineen on pitänyt avata. Hän varmisti maapaikan jo viime kaudella, mutta kesän polvivamma sotki olympiakauteen valmistautumista. Loppuvuodesta kiusasivat flunssa ja norovirus, mutta tammikuun EM-kilpailuissa kunto oli jo nousussa.

Saarinen oli lyhytohjelman jälkeen 16:s ja sijoittui vapaaohjelman päätteeksi 18:nneksi. Sijoitus oli hänelle paras aikuisten arvokilpailuissa.

Pekingin lyhytohjelmaan on ilmoittautunut 30 luistelijaa, joista 24 pääsee vapaaohjelmaan.

"Lyhytohjelma on lempiohjelmani, josta nautin tosi paljon. Se tuntuu aina ihanalta, ja on ollut vahvuus tällä kaudella. Lähden hakemaan puhdasta suoritusta. Sillä pääsee jatkoon.”

Naisleijonien Nieminen vinkkasi Näppilästä

Saarinen on jo toista kautta jakanut aikansa Tampereen ja Oberstdorfin välillä. Syksyt 22-vuotias luistelija on viettänyt pääosin Saksassa, mutta kilpailujen välissä hän on jäänyt Suomeen harjoittelemaan Minna Järvisen ja fysiikkavalmentaja Jarkko Näppilän opein.

Yhteydenpito sujuu maiden välilläkin, mutta Oberstdorfissa päävastuussa on Michael Huth.

Järvisen mukaan Saarinen on itsenäistynyt Saksassa.

"Jenni on todella sitoutunut. Hän on välillä armoton. Vaativa ja ihana urheilija.”

Näppilä on entinen liigakiekkoilija, joka luki peliuran jälkeen liikuntatieteen maisteriksi ja työskentelee Ilveksen palveluksessa. Jääkiekkoa tarvittiin myös hänen ja Saarisen yhteen saattamiseen.

"Olin kuullut (maajoukkuehyökkääjä) Petra Niemiseltä hänestä ja otin yhteyttä. Myös Kooveen valmentaja tunsi Jarkon”, Saarinen avasi.

"Itseohjautuva ja tunnollinen"

Puhelimitse Suomesta tavoitettu Näppilä kuvailee STT:lle Saarista monipuoliseksi liikkujaksi, motorisesti taitavaksi ja fyysisesti lahjakkaaksi.

"Monipuolinen lajitausta ja sen tuoma harjoitettavuus ovat mahdollistaneet laadukkaan harjoittelun.”

"Jenni on valmennettavana erittäin itseohjautuva ja tunnollinen, mikä on tehnyt tästä taipaleesta palkitsevan. Jenni on alusta asti ollut avoin ja rehellinen, mikä on mahdollistanut toimivan vuorovaikutuksen.”

Jääkiekko ja taitoluistelu poikkeavat toisistaan lajeina, mutta urheilijan ja valmentajan kohtaamisessa pätevät samat lainalaisuudet.

"Molemmissa lajeissa valmennus on kuitenkin aina ensikädessä yksilön kohtaamista, kuuntelua sekä auttamista. Fysiikkaharjoittelu tai sen valmentaminen pelkkien ohjelmien muodossa ei ole vielä valmentamista, vaan valmennus koostuu vuorovaikutuksesta valmentajan ja urheilijan välillä”, Näppilä kertoi.